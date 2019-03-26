Глава Центробанка назвала слабое место экономики РоссииАрбуз 08:12

Было бы неправильно, если бы я не упомянула слабое место, которое у нас еще остается. Это отсутствие внутренних источников длинных денег. Да, мы добились снижения зависимости валютного курса от цены на нефть, но сейчас в колебаниях курса существенно выросла роль поведения нерезидентов.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала слабое место российской экономики. По ее мнению, этим слабым местом является отсутствие так называемых «длинных» денег внутри страны. Такое заявление Набиуллина сделала в ходе расширенной коллегии Минфина РФ.

Происшествия Экс-министру Михаилу Абызову предъявлены обвинения Следственный комитет обвинил бывшего министра по делам "Открытого правительства" РФ Михаила Абызова в хищении 4 млрд рублей и организации преступного сообщества.

Авто «АвтоВАЗ» модернизирует свой внедорожник Lada 4х4 Российский автогигант в скором времени запустит в продажу модернизированную версию своего внедорожника Lada 4х4.

Игры Metro Exodus получила первое крупное обновление Режим «Новая игра +» даёт возможность после первого прохождения игры ещё раз отправиться в путешествие через всю Россию, но на этот раз вы с самого начала будет иметь доступ ко всем предметам из предыдущего прохождения.

Экономика Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Введение системы индивидуального пенсионного капитала (ИПК) в России позволило бы увеличить пенсии участникам программы на 20 процентов в зависимости от уровня зарплаты.

Политика Путин и Лукашенко обсудили развитие российско-белорусских отношений Стороны обсуждали спорные вопросы двусторонних отношений и работу Союзного государства.

Гаджеты Huawei представила «умные» очки, которые внешне похожи на обычные Очки лишены кнопок, поэтому для ответа на звонок нужно будет прикоснуться к оправе.

Происшествия В турецком аэропорту при стрельбе ранили сотрудников полиции Несколько сотрудников полиции получили ранения при стрельбе в аэропорту города Кайсери в центральной Турции, передает во вторник телеканал Haberturk.

Авто Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 Компания Mitsubishi представила экстремальный вариант пикапа L200 — концепт-кар Absolute.

Наука Ученые: Фруктоза провоцирует развитие рака Подсластители на основе фруктозы могут провоцировать развитие рака прямой кишки.

Политика Соловьев выгнал из студии экспертов за потасовку Соловьев и соведущий Сергей Михеев растащили мужчин, после чего экспертов попросили покинуть студию.

Наука В Самаре открыли тайну возникновения планет Целью мероприятия являлось изучение механизмов образования вредных веществ в камерах сгорания при различных условиях и моделирование протекающих при этом процессов.

Энергетика Нефтяные компании согласились продлить заморозку цен на топливо Российские нефтяные компании договорились продлить соглашение с правительством по стабилизации рынка топлива до июля.

Общество Фурманов прокомментировал представление к исключению из СТД Руководитель театра «Русская антреприза» и народный артист РФ Рудольф Фурманов заявил, что представление к его исключению из Союза театральных деятелей связано с завистью других людей.

Экономика Жизнь миллионов россиян изменится с 1 апреля Согласно подписанному Дмитрием Медведевым Постановлению Правительства, выплаты по социальным пенсиям с 1 апреля будут увеличены на 2 %. С 1 апреля 2019 года водителей затронут изменения по ОСАГО: коэффициент бонус-малус будет начисляться только один раз в год (1 апреля) и в течении года не будет пересчитываться.

Авто Названы самые популярные новые седаны в России Самым востребованным седаном прошлого года стал Hyundai Solaris. Модель разошлась тиражом 65,6 тыс. экземпляров (-4%).

Экономика ЦБ зарегистрировал новый банк впервые с 2015 года Банк России впервые с апреля 2015 года выдаст лицензию новому банку, сообщается на сайте регулятора.

Футбол Италия — Лихтенштейн 6:0 36-летний итальянец стал самым возрастным игроком национальной команды, которому удалось отметиться голом.

Политика Кремль выразил сожаление после решения Трампа по Голанским высотам Решение президента США Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля однозначно приведет к негативным последствиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».

Футбол «Реал» хочет летом продать Бэйла По информации источника, президент мадридцев Флорентино Перес и новый главный тренер команды Зинедин Зидан приняли совместное решение, по которому 29-летний Бэйл будет продан в другой клуб в летнее трансферное окно.

Политика ФСБ разработала правила передачи кортиков уволенным со службы офицерам Федеральная служба безопасности России подготовила проект приказа, устанавливающего порядок и условия передачи кортиков для пожизненного хранения уволенным с военной службы.

Интернет Хакеры атаковали около миллиона пользователей компьютеров ASUS Владельцы ноутбуков и настольных компьютеров производства компании ASUS на протяжении нескольких месяцев получали обновления программного обеспечения, в которых содержался троян.

Происшествия На Выборгском шоссе в аварии пострадал годовалый ребенок Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в массовом ДТП на Выборгском шоссе пострадал человек.

Экономика Арестованный в России инвестор из США выиграл спор за российский банк Лондонский международный арбитражный суд встал на сторону основателя инвестиционного фонда Baring Vostok Майкла Калви, арестованного в России по обвинению в хищении 2,5 миллиарда рублей, в споре об опционе на акции банка «Восточный».