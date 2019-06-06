Экономика

Глава Центробанка РФ не видит рисков финансовой стабильностиОГТРК Ямал-Регион 06:21

Центробанк России не видит рисков для финансовой стабильности, – отметила Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского Международного экономического форума, посвящённой поиску стимулов роста экономики.
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