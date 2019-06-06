Экономика
Глава Центробанка РФ не видит рисков финансовой стабильностиОГТРК Ямал-Регион 06:21
Центробанк России не видит рисков для финансовой стабильности, – отметила Эльвира Набиуллина на сессии Петербургского Международного экономического форума, посвящённой поиску стимулов роста экономики.
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Политика
Луценко назвал условие возобновления торговли Украины с ДНР и ЛНР
Торговля с предприятиями Донецка может быть восстановлена после их регистрации на территории Украины.
Обновлено в 05:45
Политика
Рада отказалась отправить в отставку министра обороны Украины
Представления об отставке Климкина, Полторака и главы Службы безопасности Украины Василия Грицака Зеленский внес в Раду 30 мая.
Обновлено в 06:35
Футбол
Клубы РПЛ выступили за расширение лиги
Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом заседания, 15 клубов РПЛ выступили за расширение лиги до 18 команд.
Обновлено в 06:03
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Сенатор предложил способ возвращения Крыма Украине
Есть очень короткий путь к возвращению Крыма в состав Украины.
Обновлено вчера в 22:37
Авто
Mercedes-Benz опубликовал тизер нового кроссовера GLB-Class
Дебют нового Mercedes-Benz GLB должен состояться уже летом этого года, но точная дата пока держится в тайне.
Обновлено вчера в 17:47
Авто
Haval опубликовал полный прайс-лист на кроссовер F7
Китайская компания Haval начала российские продажи нового кроссовера F7 и объявила полный прайс-лист на этот автомобиль.
Обновлено в 05:47
Происшествия
В результате крушения вертолета в Грузии погибли три человека
По предварительным данным, в результате крушения в Казбегском районе Грузии вертолета Bell 505 погибли двое туристов и пилот.
Обновлено в 04:46
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Наука
Пчелы связали символы с числами
Этологи выяснили, что пчелы способны сопоставлять символы с числами и наоборот.
Обновлено вчера в 06:16
Общество
ЕС утвердил условия для получения шенгенских мультивиз
Как сказано в новых правилах, сначала заявитель должен получить и правильно использовать три краткосрочных визы, выданные в течение предыдущих двух лет.
Обновлено в 06:40
Происшествия
В Мосгорсуде предостерегли граждан о новом способе мошенничества
Московский городской суд обратился к гражданам России, рассказав о новой схеме мошенничества.
Обновлено в 03:03
Происшествия
Дошло до суда дело учителя, который ошпарил школьника утюгом
61-летний уже теперь бывший учитель технологии школы в семилукском селе Землянск предстанет перед судом.
Обновлено в 06:16
Политика
Соратники Зеленского обвинили сотрудников МИД в работе на Порошенко
Ранее сообщалось, что Верховная рада отказалась уволить главу МИД страны Павла Климкина, который подал в отставку сразу после вступления Зеленского в должность.
Обновлено в 06:55
Политика
«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газа
Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
«Арсенал», «Севилья» и «Монако» интересуются Чаловым
Как сообщает Sky Sports, за игрой 21-летнего форварда следят «Арсенал», «Севилья» и «Монако», за который выступает бывший одноклубник Чалова Александр Головин.
Обновлено в 07:00
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Шоу-бизнес
Вера Брежнева сделала заявление об измене Меладзе
В подписи к посту Брежнева впервые упомянула недавний инцидент, когда похожего на ее мужа Константина Меладзе мужчину застали в баре нежничающим с неизвестной блондинкой.
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Армия и оружие
«Новая газета»: в день катастрофы MH17 у границы с Украиной находились 170 военнослужащих ПВО
В день крушения «Боинга» над Донецкой областью вблизи российско-украинской границы в Ростовской области находились более 170 военнослужащих подразделений ПВО.
Обновлено вчера в 16:17
Музыка
«Ленинград» открыл культурную программу ПМЭФ
Концерт на Крестовском острове открыл культурную программу ПМЭФ.
Обновлено в 01:14
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономики
С начала года, по словам главы Счетной палаты, достиг $40 млрд, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:52
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56
Транспорт
Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа
Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Единоборства
Украинского боксера Усика лишили чемпионского титула WBO
Абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе Александр Усик лишился одного из своих титулов.
Обновлено в 06:55
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Общество
Московский зоопарк отказался вводить должность обнимателя панд
Сотрудник Московского зоопарка счел маловероятным появление в учреждении вакансии обнимателя панд для двух новых обитателей зоосада.
Обновлено вчера в 20:38