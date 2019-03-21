Экономика
Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»Коммерсантъ 21:59
Как рассказал гендиректор Центра Хруничева, с OneWeb был подписан протокол о продаже десяти «Протонов-Medium», однако никаких «твердых контрактов» заключить не удалось. Тогда господин Варочко предложить продать десять «Протонов-М» в существующей модификации по стоимости «Протона-Medium».
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Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.Коммерсантъ18:21
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Церемония открытия скульптурной композиции в память об антифашисте, узнике нацистских концлагерей пасторе Мартине Нимёллере состоялась в среду вечером в германской столице.
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На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
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Для предотвращения аварий в автомобилях, построенных на платформе SPA2, установят камеры и датчики — они будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к травмам или смерти.
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По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
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В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.
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Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
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Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва
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Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода
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Сергей Шнуров заявил о распаде группы «Ленинград»
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Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
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Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
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