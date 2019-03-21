Экономика

Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»Коммерсантъ 21:59

Как рассказал гендиректор Центра Хруничева, с OneWeb был подписан протокол о продаже десяти «Протонов-Medium», однако никаких «твердых контрактов» заключить не удалось. Тогда господин Варочко предложить продать десять «Протонов-М» в существующей модификации по стоимости «Протона-Medium».
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Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.
Коммерсантъ18:21

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Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»

Коммерсантъ21:59

Запуск южнокорейского спутника с помощью ракеты «Ангара-1.2» отложен

ТАСС21:54

В центре Хруничева допустили возможность запуска «Ангары-А5» с коммерческим спутником

RT на русском21:49

Задолженность Центра им. Хруничева в прошлом году сократились на 31 млрд руб

Эхо Москвы21:06

Гендиректор Центра им. Хруничева оценил долг предприятия в 84 млрд руб

РБК22:40

Глава центра Хруничева отчитался о миллиардных долгах предприятия

Газета.Ru21:45

Центр Хруничева ведет переговоры о продаже ракет «Протон-М» британской компании

ФАН22:52
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 23:06, Ашберн
Политика

Новая Зеландия запретила штурмовые и полуавтоматические винтовки

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн ввела в четверг запрет на оборот и эксплуатацию штурмовых и полуавтоматических винтовок на территории страны.
Обновлено в 22:45
Происшествия

Пилота французского истребителя катапультировало при взлете

Обновлено в 18:09
Происшествия

В Москве педофил десять лет держал мальчика в рабстве в коммуналке

В Москве педофил похитил девятилетнего мальчика и в течение десяти лет держал в рабстве. Об этом сообщает телеканал НТВ.
Обновлено в 12:43
Происшествия

По заявлению Рогозина возбуждено уголовное дело о клевете

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин подал в правоохранительные органы заявление о клевете, сообщили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 17:53
Космос

NASA нашли на Марсе человекоподобную «мумию»

Эксперты NASA утверждают, что их марсоход нашел и сфотографировал похожую на фигуру человека «мумию» на Марсе.
Обновлено в 22:51
Наука

Эксперты ВОЗ официально осудили эксперименты по созданию «ГМО-детей»

Представители специальной комиссии ВОЗ осудили скандальные опыты китайских генетиков по созданию детей, защищенных от ВИЧ-инфекции, и предложили создать глобальный реестр для учета всех экспериментов на эмбриональных и половых клетках.
Обновлено в 09:56
Армия и оружие

Ядерный бомбардировщик B-52 имитировал бомбардировку Балтфлота

Американцы продолжают вести учения и разведку у границ России - так стратегический ядерный бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress имитировал бомбардировку Балтфлота и пролетел около Петербурга.
Обновлено вчера в 07:18
Общество

Честный пенсионер, по мнению Валерия Лимаренко, не может быть бедным

Человек, который честно заработал пенсию, не может быть по определению бедным.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

США потратят $6 млрд на усовершенствование танков M1 Abrams

Администрация США намерена инвестировать $6 млрд в модернизацию танков M1 Abrams в течение трех лет.
Обновлено в 16:32
Кино

Вышел трейлер нового фильма Тарантино «Однажды в Голливуде»

Обновлено в 09:12
Общество

В Берлине открылся монумент в память об антифашисте Мартине Нимёллере

Церемония открытия скульптурной композиции в память об антифашисте, узнике нацистских концлагерей пасторе Мартине Нимёллере состоялась в среду вечером в германской столице.
Обновлено в 18:11
Происшествия

На ядерном полигоне КНДР произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 2,8 произошло в четверг в 1 км от северокорейского ядерного полигона в уезде Пхунгери провинции Хамгён-Пукто на северо-востоке страны.
Обновлено в 22:00
Авто

Volvo заставит водителей оставаться трезвыми

Для предотвращения аварий в автомобилях, построенных на платформе SPA2, установят камеры и датчики — они будут реагировать на поведение водителя, которое может привести к травмам или смерти.
Обновлено в 13:25
Авто

Новый седан Honda Envix скоро поступит в продажу в Китае

По цене новый Honda Envix сопоставим с Crider, ныне доступный в Китае за 99 800 юаней (около 950 тыс. рублей по текущему курсу) в базовой версии.
Обновлено в 08:39
Наука

В Великом Новгороде нашли мост X века

В первой половине X века Новгород ещё не был городом в полном смысле этого слова, он состоял из трёх посёлков: двух – на левом берегу Волхова, и одного – на правом.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Французская прокуратура предъявила обвинения сенатору Керимову

Обновлено в 04:52
Армия и оружие

Армия начала получать модернизированные комплексы управления войсками

Холдинг «Росэлектроника» (входит в «Ростех») приступил к началу поставок модернизированных комплексов организации связи и управления войсками Р-090К в Минобороны РФ.
Обновлено в 20:57
Политика

Глава «Нафтогаза» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев рассказал, что «Газпром» начал официально уведомлять граничащие с республикой страны о том, что с начала следующего года транспортировка газа через территорию Украины будет прекращена.
Обновлено в 16:10
Происшествия

На Урале задержаны подозреваемые в убийстве четырех человек

Обновлено в 09:59
Политика

Мадуро обвинил Трампа в краже денег на лекарства

Венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что правительство президента США Дональда Трампа "похитило" у Венесуэлы $5 млрд, предназначенных для покупки материалов для производства лекарств.
Обновлено в 20:36
Авто

Концерн GM пересмотрит свое решение о закрытии некоторых заводов

Журналисты издания GM Authority узнали о некой сделке, предложенной концерну GM бизнесменом из Кливленда и владельца нескольких дилерских центров.
Обновлено вчера в 03:33
Политика

Москалькова сообщила о переводе Вышинского в хорошую камеру

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала, что руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского перевели в соответствующую международным правилам камеру.
Обновлено в 19:09
Политика

Путин назначил врио главы Калмыкии бывшего кикбоксера Хасикова

Обновлено в 06:41
Общество

В Екатеринбурге оштрафуют магазин, который бесплатно раздавал еду

Обновлено в 05:37
Космос

Сеть заявила об испытаниях ракеты «Авангард», и опубликовала видео загадочного взрыва

В Сети показали видео загадочного взрыва в атмосфере, и считают что это «Авангард».
Обновлено в 02:40
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» одолеть «Вашингтон»

Обновлено в 22:42
Наука

Исследование показало связь употребления горячего чая и рака пищевода

В результате специалисты сделали вывод, что ежедневное употребление более 700 мл чая температурой 60 градусов или выше увеличивает риск рака пищевода на 90% по сравнению с теми случаями, когда потребляется чай более низкой температуры.
Обновлено в 15:40
Музыка

Сергей Шнуров заявил о распаде группы «Ленинград»

Российский рок-музыкант и лидер групп "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о распаде коллектива.
Обновлено в 12:04
Экономика

Центробанк в феврале закупил около 31 тонны золота

Банк России в феврале 2019 года закупил 1 млн тройских унций (около 31 тонны) золота, следует из материалов ЦБ.
Обновлено в 09:38
Экономика

СМИ: Китай приступит к строительству первой национальной плавучей АЭС в 2019 году

Китайская государственная ядерная корпорация (CNNC) планирует приступить к строительству первой в КНР плавучей атомной электростанции уже в текущем году.
Обновлено в 21:27
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