Глава Центра Хруничева анонсировал пуски ракет-носителей «Протон-М»Коммерсантъ 21:59

Гендиректор ГКНПЦ имени Хруничева Алексей Варочко о производстве ракет и сокращении долгов Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева за последние десять лет проделал путь от ведущего ракетостроительного предприятия до одного из самых проблемных активов «Роскосмоса», обремененного миллиардными долгами.

с чего всё началось

Как рассказал гендиректор Центра Хруничева, с OneWeb был подписан протокол о продаже десяти «Протонов-Medium», однако никаких «твердых контрактов» заключить не удалось. Тогда господин Варочко предложить продать десять «Протонов-М» в существующей модификации по стоимости «Протона-Medium».

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