Политика

Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в МосгордумуИнтерфакс 08:59

Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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Памфилова прокомментировала призыв Яшина перенести выборы

Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.
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Председатель Мосгордумы объяснил невозможность переноса выборов

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