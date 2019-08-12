Политика
Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в МосгордумуИнтерфакс 08:59
Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
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с чего всё началось
Глава Центризбиркома Элла Памфилова прокомментировала Business FM письмо Ильи Яшина, который попросил ЦИК перенести выборы в Мосгордуму на конец осени и допустить к выборам оппозиционных кандидатов.BFM.ru04:09
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