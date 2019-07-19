Политика
Глава Чувашии попал в больницу в Санкт-ПетербургеКоммерсантъ 06:55
Известно, что глава Чувашии прибыл на форум регионов России и Белоруссии, который прошел в Таврическом дворце.
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Человек находится в отпуске и имеет полное право заниматься чем ему угодно. Он проходит медицинские обследования. Он заботится всегда о здоровье других, и тут решил задуматься о своем здоровье.
— Олег Сидоров, российский журналистRuNews24.ru 09:36
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Политика
Суд в Киеве продлил арест Вышинского
Обновлено в 09:01
Политика
Зеленский объявил бойкот спикеру Рады Парубию
Президент Украины Зеленский на брифинге в пятницу, 19 июля, заявил, что больше не будет обращаться к председателю Верховной рады Парубию.
Обновлено в 04:29
Интернет
Приложение FaceApp за 10 дней заработало более $1 млн
В промежуток с 9 по 19 июля разработчики приложения для обработки фотографий FaceApp заработали более $1 млн, пишет Forbes со ссылкой на данные App Annie.
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Владимир Зеленский во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих оттолкнул министра обороны Степана Полторака.
Обновлено в 09:30
Хоккей
Призер Олимпийских игр покончил с собой
Бывший нападающий "Детроид Ред Вингс", обладателей серебряных медалей в составе сборной Канады на Олимпийских играх 1994 года, 48-летний хоккеист Грег Джонсон покончил с собой, сообщает Detroit Free Press.
Обновлено в 09:55
Футбол
Гилерме продлил контракт с «Локомотивом» на три года
Вратарь сборной России по футболу Маринато Гилерме продлил контракт с "Локомотивом" на три года, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 10:39
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Украинская пиццерия устроила антироссийскую акцию
По словам администратора, в заведение часть заходят «пророссийски настроенные» люди, которые не хотят общаться на украинском или английском языках, а персонал пиццерии принципиально не говорит по-русски.
Обновлено в 09:51
Кино
Появился первый трейлер фильма «Джей и молчаливый Боб: Перезагрузка»
В интернете опубликовали первый трейлер фильма Кевина Смита «Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка», пишет «Киноафиша».
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Зеленский уволил посла Украины в США
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Валерия Чалого с должности посла Украины в Вашингтоне, а также с должности украинского посла в Антигуа и Барбуде и Тринидаде и Тобаго, которые он занимал по совместительству.
Обновлено в 09:31
Общество
Минтранс предложил дать ФСБ право отменять любые международные рейсы
Минтранс предложил дать ФСБ право требовать от Росавиации отмены любого международного рейса "в случае угрозы безопасности" государства.
Обновлено в 02:10
Политика
В Дрездене хотят проводить экскурсии по «путинским местам»
Экскурсии по "местам Владимира Путина" в Дрездене могут быть интересны российским туристам, потому что он президент РФ, другие гости города сосредоточены на архитектуре и искусстве, считает управляющий директор департамента по туризму Дрездена доктор Юрген Аманн.
Обновлено в 10:09
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское топливо
«Вчера кабинет министров принял постановление, которым ввел специальную пошлину на импорт из Российской Федерации дизельного топлива (трубопроводным транспортом) и сжиженного газа», — указал политик в своем заявлении.
Обновлено вчера в 09:26
Экономика
Верховный суд не разрешил повысить налог на недвижимость задним числом
Осенью 2018 года Мосгорсуд признал незаконным само постановление 937-ПП в части повышения кадастровой оценки задним числом — этот спор ранее также дошел до Верховного суда, который отправил дело на пересмотр.
Обновлено в 02:03
Кино
Вышел первый трейлер мюзикла «Кошки»
Обновлено вчера в 17:47
Армия и оружие
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что корабль ВМС США сбил иранский беспилотник в Ормузском проливе.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Устроивший поджог в японской аниме-студии объяснил свой поступок
Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
Обновлено в 02:16
Экономика
«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке
С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
Обновлено в 10:36
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Радиостанция "Говорит Москва" опубликовала видео, на котором, как утверждают сотрудники Государственного музея С. А. Есенина, запечатлен призрак.
Обновлено в 10:38
Политика
Дана Борисова разгневала украинских националистов
Обновлено в 09:17
Музыка
Пугачева устроила овации Maruv на концерте в Юрмале
Супруги приехали в Юрмалу, где вместе с остальными зрителями посмотрели выступления артистов.
Обновлено в 09:49
Авто
Chery привезет в Россию автомобили премиального суббренда Exeed
Китайский автопроизводитель Chery выводит на международный рынок свой суббренд премиального класса Exeed.
Обновлено в 09:37
Политика
Глава ДНР уличил Медведчука в наглой лжи
Напомним, что Медведчук, презентуя свою стратегию по урегулированию конфликта на Донбассе перед депутатами Европарламента, заверил, что лидеры ЛДНР якобы уже поддержали его план.
Обновлено в 09:28
Культура
Эдди Мерфи планирует вернуться в стенд-ап
Эдди Мерфи сказал, что слышал это раньше, и упомянул, что покойный комик Дон Риклз убеждал его вернуться на сцену перед смертью.
Обновлено в 01:42
Политика
Климкин назвал паспортизацию Донбасса посланием Путина Западу
Напомним, ранее сегодня стало известно, что Россия увеличит темпы паспортизации Донбасса до 4-5 тыс. документов в сутки.
Обновлено в 08:43