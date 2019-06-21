Экономика

Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФОREGNUM 00:22

Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов. С такой инициативой выступил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Чукотка предложила обнулить ставку аэропортовых сборов для ДФО и Арктики

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Власти Чукотки предложили обнулить ставки аэропортовых сборов в ДФО и Арктике

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Глава Чукотки предложил обнулить ставку аэропортовых сборов для ДФО и Арктики

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Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО

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Роман Копин: одним из решений для снижения авиатарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики

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