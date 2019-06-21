Экономика
Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФОREGNUM 00:22
Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов. С такой инициативой выступил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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Власти Чукотки предложили обнулить ставки аэропортовых сборов в ДФО и Арктике
Коммерсантъвчера в 19:57
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
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Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии
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Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке Америки
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Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
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Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
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Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет отслеживать возможное образование картелей вокруг национальных проектов, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
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