Экономика

Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФОREGNUM 00:22

Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов. С такой инициативой выступил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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На Чукотке высказались за обнуление ставки аэропортовых сборов в регионах Дальнего Востока и Арктики

РЖД-Партнер02:56

Глава Чукотки предложил обнулить ставки аэропортовых сборов для ДФО

EastRussia01:30

Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО

REGNUM00:22

Власти Чукотки предложили обнулить ставки аэропортовых сборов в ДФО и Арктике

Коммерсантъвчера в 19:57

Глава Чукотки предложил обнулить ставку аэропортовых сборов для ДФО и Арктики

ПРАЙМвчера в 19:42

Чукотка предложила обнулить ставку аэропортовых сборов для ДФО и Арктики

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Роман Копин: одним из решений для снижения авиатарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики

Госновостивчера в 18:28
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 04:16, Вашингтон
Политика

Норкин никогда не видел Путина таким, как на Прямой линии

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Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 на Кубани

Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Краснодарском крае, пилот погиб, сообщили ТАСС в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ в пятницу.
Обновлено в 02:40
Политика

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Президент Грузии Саломе Зурабишвили в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Минске заявила, что вынуждена прервать свой визит и выехать в Тбилиси в связи с начавшимися 20 июня акциями протеста.
Обновлено в 04:03
Политика

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Грузию

В Совете Федерации рекомендовали российским туристам не ездить в Грузию, пока ситуация там не стабилизируется.
Обновлено в 03:12
Политика

Совет Евросоюза продлил санкции против России из-за Крыма

Совет Евросоюза продлил так называемый крымский пакет санкций против Российской Федерации до 23 июня 2020 года.
Обновлено вчера в 09:28
Политика

Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат

9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).
Обновлено вчера в 08:21
Футбол

Дзюба выругался матом во время «Прямой линии» с Путиным

Обновлено вчера в 08:27
Армия и оружие

Бригаду для охраны Крымского моста сформировали в Росгвардии

В Росгвардии рассказали, из чего состоит бригада, сформированная для охраны Крымского моста.
Обновлено вчера в 21:15
Спорт

Орсер приедет с Медведевой на этап Гран-при в Москве

Тренер российской фигуристки Евгении Медведевой Брайан Орсер заявил, что приедет поддерживать подопечную на этап Гран-при в Москве, который пройдет с 15 по 17 ноября.
Обновлено вчера в 16:23
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро в начале торгов

На открытии торгов в пятницу, 21 июня, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:05
Происшествия

В Токио при посадке потерпел крушение военный вертолет

Обновлено в 04:11
Армия и оружие

Военные США в ходе учений НАТО вторглись в частные угодья в Румынии

Американские военные в ходе учений НАТО Saber Guardian – 2019 в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали работавших там местных жителей.
Обновлено вчера в 21:27
Футбол

Сборная Уругвая сыграла вничью с японцами в Кубке Америки

Сборная Уругвая провела матч вничью против команды из Японии в рамках группового этапа Кубка Америки по футболу.
Обновлено в 02:20
Политика

ЕС допустил непризнание выданных жителям Донбасса российских паспортов

Европейский совет допустил возможность рассмотрения вопроса непризнания выданных жителям Донбасса российских паспортов.
Обновлено вчера в 17:29
Происшествия

Руководитель чеченского «Мемориала» Оюб Титиев вышел на свободу

Обновлено в 03:57
Происшествия

В Ростовской области подростки избили до смерти мужчину

Обновлено вчера в 14:56
Армия и оружие

Трамп в последнюю минуту отменил удар по Ирану

Президент США Дональд Трамп разрешил нанесение удара по Ирану в ответ на то, что Исламская Республика сбила американский беспилотник, но в последнюю минуту отменил операцию.
Обновлено в 00:55
Авто

Официально представлен глобальный кроссовер Kia Seltos

Kia представила новый компактный кроссовер Seltos, который в том числе приедет и в Россию.
Обновлено вчера в 03:32
Происшествия

В Петербурге за взятку в 10 млн рублей арестован сотрудник ФСБ

По данным «Фонтанки.ру», 33-летнего капитана Госбезопасности подозревают в получении взятки в размере 10 млн рублей.
Обновлено в 01:36
Происшествия

В Хабаровске госпитализировали семью после лечения личинками паразитов

Обновлено в 01:30
Хоккей

Московское «Динамо» и «Сочи» перешли на канадский размер площадок

«Динамо» следует современным тенденциям и тоже перейдет на канадский размер.
Обновлено в 04:05
Происшествия

Несколько мигрантов задержаны в Петербурге после массовой драки

Массовая драка с участием приезжих из стран СНГ произошла в четверг, 20 июня, на пляже Верхнего Суздальского озера в Выборгском районе на севере Петербурга.
Обновлено в 03:30
Культура

Журналист NYT назвал Поперечного женоненавистником и был уличен во лжи

Комик и блогер Данила Поперечный рассказал о том, как в материале американского издания The New York Times его несправедливо назвали женоненавистником.
Обновлено в 04:10
Политика

Оштрафованный за неуважение власти новгородец пожаловался в ЕСПЧ

Житель Новгородской области Юрий Картыжев, оштрафованный за неуважение к власти, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 03:57
Происшествия

Участник «списка Титова» Роман Стародубец вернулся в Россию

Напомним, в феврале 2018 года омбудсмен представил список предпринимателей, скрывающихся в Великобритании от российского правосудия и пожелавших вернуться на родину.
Обновлено в 03:48
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Здоровье

Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака

Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.
Обновлено в 00:24
Политика

На Украине заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Депутат Верховной рады Михаил Поплавский в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что команда украинского лидера Владимира Зеленского ведёт работу по подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным.
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Экономика

Замглавы ФАС: служба будет отслеживать возможное образование картелей вокруг нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет отслеживать возможное образование картелей вокруг национальных проектов, сообщил журналистам заместитель руководителя ведомства Андрей Цариковский.
Обновлено в 04:00
Авто

Lada объяснила, почему Xray так продается

Продажи Lada Xray и Xray Cross падают третий месяц подряд, несмотря на то, что сегмент кроссоверов и "паркетников" в настоящее время находится на подъёме.
Обновлено вчера в 16:58
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