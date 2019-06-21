Экономика

Глава Чукотки предложил обнулить ставки аэропортовых сборов для ДФОEastRussia 01:30

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, по мнению Романа Копина, обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов Дальнего Востока и Арктики, а также фиксация стоимости топлива позволят решить проблему дороговизны билетов. Эта же мера поможет сократить нагрузку на бюджет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

На Чукотке высказались за обнуление ставки аэропортовых сборов в регионах Дальнего Востока и Арктики

РЖД-Партнер02:56

Глава Чукотки предложил обнулить ставки аэропортовых сборов для ДФО

EastRussia01:30

Роман Копин: одним из решений для снижения авиатарифа может стать обнуление ставки аэропортовых сборов для регионов ДФО и Арктики

Госновостивчера в 18:28

Власти Чукотки предложили обнулить ставки аэропортовых сборов в ДФО и Арктике

Коммерсантъвчера в 19:57

Глава Чукотки предложил обнулить ставку аэропортовых сборов для ДФО и Арктики

ПРАЙМвчера в 19:42

Чукотка предложила обнулить ставку аэропортовых сборов для ДФО и Арктики

Профильвчера в 19:22

Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО

REGNUM00:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 07:25, Вашингтон
Политика

Депутат Гаврилов отреагировал на беспорядки в Грузии

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов назвал проявлением «экстремистской активности» выступления против российской делегации в Грузии.
Обновлено в 07:13
Экономика

Гуцериев объявил о планах довести дивиденды «РуссНефти» до $100 млн

Входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева «РуссНефть» в ближайшие три года может увеличить выплаты годовых дивидендов до $100 млн с $40 млн, которые утверждены в настоящее время, включая обыкновенные акции.
Обновлено в 07:15
Происшествия

В США загорелся нефтеперерабатывающий завод

Обновлено в 06:00
Футбол

«Барселона» пытается вернуть Неймара

Руководство каталонской "Барселоны" пытается вернуть Неймара, в настоящее время выступающего за французский "Пари Сен-Жермен", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 07:12
Армия и оружие

Иран показал обломки сбитого американского беспилотника

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

6-летний Платон Шепелев стал копией своей мамы

Платон Шепелев стал более взрослым, поменял прическу и стал безумно похож на свою маму.
Обновлено в 03:56
Кино

В Сети появился финальный трейлер третьего сезона «Очень странных дел»

Стриминговый сервис Netflix выпустил финальный трейлер третьего сезона сериала «Очень странные дела».
Обновлено в 02:23
Происшествия

В Саратове возбудили дело против экс-главы «Почты России»

Следователи возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего директора УФПС Саратовской области - филиала ФГУП "Почта России", сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СК РФ региона.
Обновлено в 06:32
Политика

Лукашенко наградил Кадырова орденом Дружбы народов и назвал братом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вручил главе Чечни Рамзану Кадырову орден Дружбы народов, сообщило белорусское агентство БелТА.
Обновлено в 06:56
Музыка

Пол Томас Андерсон и Том Йорк выпустят короткометражку Anima

Короткометражный фильм Пола Томаса Андерсона на музыку вокалиста группы Radiohead Тома Йорка выйдет на Netflix 27 июня.
Обновлено вчера в 10:46
Политика

На Украине заявили об угрозе потери страной газотранспортной системы

Бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко в эфире телеканала NewsOne заявил, что в случае потери страной газотранспортной системы (ГТС), Киев ждёт «югославский сценарий».
Обновлено в 02:00
Политика

Кремль начал составлять поручения по итогам «Прямой линии» с Путиным

В администрации президента уже началась работа по формулированию перечня поручений главы государства по итогам состоявшейся в четверг "прямой линии" Владимира Путина, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:00
Шоу-бизнес

Племянник Аллы Пугачевой сыграл свадьбу

Ранее Влад был в браке, его сына Сергея воспитывает Примадонна. Гузель же из Казани, ранее она также состояла в браке.
Обновлено в 06:58
Происшествия

На мэра астраханского Ахтубинска завели уголовное дело

Уголовное дело в отношении главы города возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий» на основании материалов регионального ФСБ.
Обновлено в 06:56
Наука

Бесплатная еда стала поводом для похода на свидания для трети женщин

Обновлено в 01:09
Автоспорт

Хэмилтон выиграл первую практику на Гран-при Франции

В Ле-Кастелле состоялась первая свободная практика Гран-при Франции в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 06:47
Космос

«Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» с Байконура на резервную дату

Запланированный на 21 июня запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур был отложен, сообщается в Twitter госкорпорации «Роскосмос».
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес

Юлия Савичева высказала свое мнение о штампе в паспорте и любви

В комментарии к снимку певица высказала свое мнение об отношениях, штампе в паспорте и любви.
Обновлено в 04:46
Авто

На АвтоВАЗе выяснили причины падения продаж Lada Xray

На текущий момент продажи внедорожной версии Lada Xray составляют 40% от всего объема реализованных автомобилей данной модели на российском рынке.
Обновлено в 06:09
Происшествия

СК предлагает новые уголовные наказания за врачебные ошибки

Разработанными изменениями в Уголовный кодекс вводятся новые статьи, которые предусматривают уголовную ответственность за врачебные ошибки.
Обновлено вчера в 05:50
Здоровье

Малышева предложила включить в ОМС обезболивание при медобследовании

По какому-то недоразумению анестезиологические пособия при гастро- и колоноскопии не включены в систему ОМС.
Обновлено в 05:42
Наука

Обнаружены самые ранние признаки болезни Паркинсона

Ученым из Великобритании удалось обнаружить зачатки болезни, которые происходят в мозге пациента задолго до внешних признаков, пишет EurekAlert.
Обновлено вчера в 04:39
Политика

США и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью

В Белом доме после встречи американского лидера Дональда Трампа и канадского премьер-министра Джастина Трюдо сообщили, что Соединённые Штаты и Канада намерены сотрудничать по критическому минеральному сырью.
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия

Бари Алибасов вызвал в квартиру полицию

Диетолог Марият Мухина заявила, что Бари Алибасова лечат неправильно и насильно удерживают дома.
Обновлено в 06:00
Политика

Оштрафованный за неуважение к власти россиянин пожаловался в ЕСПЧ

Первый россиянин, который был оштрафован по новому закону о «неуважении к власти», — житель Новгородской области Юрий Картыжев — обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), пишут «Ведомости» со ссылкой на представляющего его интересы адвоката Международной «Агоры» Дамира Гайнутдинова.
Обновлено вчера в 23:59
Театры

Теодор Курентзис уйдет с поста худрука Пермского театра оперы и балета

С нового сезона Теодор Курентзис перестанет быть художественным руководителем Пермского театра оперы и балета, сообщили РБК в пресс-службе театра.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Главу Пушкинского района Подмосковья обвинили во взяточничестве

Следствие потребовало арестовать главу Пушкинского района Московской области Евгения Жиркова, обвиняемого во взяточничестве.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Общество

МВД предложило расширить полномочия инспекторов ДПС

Представители МВД обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях, касающиеся, в том числе, расширения полномочий инспекторов ГАИ.
Обновлено в 04:46
Путешествия

Крымские пограничники сообщили о росте турпотока из Украины

Обновлено в 04:01
Как работают Яндекс.Новости?
Прямая линия с Путиным 2019Больше новостей по теме
Главное