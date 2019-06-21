Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФОREGNUM 00:22

Проблему дороговизны авиабилетов на Дальнем Востоке предложено решать обнулением сборов за аэропортовое обслуживание самолётов. С такой инициативой выступил губернатор Чукотского автономного округа Роман Копин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Глава Чукотки предложил отменить аэропортовые сборы для Арктики и ДФО

Армия и оружие NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но затем отменил решение Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отменил операцию.

Футбол Сборная Уругвая по футболу сыграла вничью с Японией на Кубке Америки Сборная Уругвая сыграла вничью с командой Японии во втором туре группового этапа Кубка Америки по футболу в Бразилии.

Общество Экс-глава алкомаркета «Магнум» замуровал вход в свою квартиру, которую продали на торгах за долги Квартира площадью 122 квадратных метра на Хохрякова, 18 была продана в счет погашения долга перед одним из банков в 2017 году (по делу о банкротстве Савинова, которое несколько банков инициировали в 2011 году).

Транспорт В РФ введут новый штраф для водителей Как сообщает Парламентская газета, 20 июня 2019 г. предложение Правительства рассмотрит президентский Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

Экономика Умер основной владелец «Уралсиба» Владимир Коган Коган стал ключевым собственником "Уралсиба" в 2015 году, когда банк был отправлен на санацию.

Общество В Московском зоопарке родились котята восточносибирских рысей Два котенка появились у пары краснокнижных восточносибирских рысей, живущих в Московском зоопарке.

Политика Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат 9 января члены синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной на основе двух неканонических церквей — Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ).

Политика ВЭБ подал иск к Украине в арбитраж Стокгольма ВЭБ направил в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма иск к Украине и потребовал компенсации потерь, которые понес его украинский дочерний Проминвенвестбанк.

Энергетика Сумму компенсации Минску за грязную нефть определят по итогам года Общая сумма компенсации Белоруссии за поставку загрязненной нефти по нефтепроводу «Дружба» будет определена по итогам 2019 года, заявил 21 июня заместитель главы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

Происшествия В Москве однополую пару подозревают в сексуальном насилии над сыном Поступивший в столичную больницу 12-летний мальчик сообщил, что много лет проживает в однополой семье.

Политика Закон об оскорблении власти подвели под ЕСПЧ Россия не единственная страна, в которой действует «закон об оскорблении величия» – например, за оскорбление президента можно попасть под уголовную ответственность во Франции, говорит Гайнутдинов.

Политика Зеленский рассказал о договоренностях с украинскими олигархами Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские олигархи будут вкладывать свои средства в развитие экономики и социальной сферы.

Политика Депутат Рады допустил, что Крым был «продан» Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» допустил, что Крым был «продан».

Здоровье Минздрав назвал самые опасные для россиян виды рака Самый высокий показатель смертности в 2018 году был зафиксирован от рака поджелудочной железы — 39,9% смертей среди всех пациентов.

Политика Решение Зеленского о роспуске Рады признали конституционным Конституционный суд Украины признал законным указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады, сообщило агентство "Укринформ" со ссылкой на источник в суде.

Политика Премьер Малайзии назвал расследование по MH17 антироссийским Премьер-министр страны Махатхир Мохамад заявил, что представленные результаты по делу о крушении рейса MH17 под Донецком политизированы и направлены против России.

Происшествия Василий Бойко-Великий принял арест стоя Бизнесмена отправили в СИЗО по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс» Басманный суд Москвы отправил на два месяца в СИЗО главу группы компаний «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василия Бойко-Великого и бывшего предправления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову.