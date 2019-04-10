Экономика
Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акцийИзвестия 02:25
Крупнейший в России производитель мясной продукции — группа «Черкизово» — приняла решение отказаться от размещения ценных бумаг в связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке, а также из-за негативных макроэкономических факторов.
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По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
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В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
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Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено вчера в 13:01
Политика
ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос
Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство
В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
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Мать сбившего курсанта воронежца заверила, что он психически болен и почти слеп
Обновлено вчера в 14:33
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Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин
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Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»
Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
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Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии
Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
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Авто
Subaru опубликовала фото нового Outback
Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
«Левада-центр»: Путин остается самым популярным политиком в России
Президент России Владимир Путин остается самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Левада-центром".
Обновлено в 02:02
Происшествия
Из России незаконно вывели 370 млрд рублей
Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
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Футбол
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Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
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Шоу-бизнес
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Обновлено вчера в 19:54
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Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»
Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
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Транспорт
За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее
В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Политика
Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов
Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
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Шоу-бизнес
Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием
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