Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акцийИзвестия 02:25

Крупнейший в России производитель мясной продукции — группа «Черкизово» — приняла решение отказаться от размещения ценных бумаг в связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке, а также из-за негативных макроэкономических факторов.

Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акций

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