Экономика

Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акцийИзвестия 02:25

Крупнейший в России производитель мясной продукции — группа «Черкизово» — приняла решение отказаться от размещения ценных бумаг в связи с нестабильной ситуацией на фондовом рынке, а также из-за негативных макроэкономических факторов.
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Глава «Черкизово» объяснил отмену SPO

Газета.Ru04:02

Глава «Черкизово» рассказал о причинах отказа от размещения акций

Известия02:25

«Черкизово» не понравился рынок

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Группа «Черкизово» объяснила отказ от re-IPO неблагоприятными условиями на рынке

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Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO

Ведомостивчера в 13:26
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Штаб Порошенко выложил видео со сбивающей Зеленского фурой

Обновлено в 03:42
Наука

Названы способы сдержать старение мозга и потерю памяти

Ученые Альбертского университета (Канада) определили основные факторы, сдерживающие старение мозга и развитие болезни Альцгеймера у людей старше 55 лет.
Обновлено в 00:36
Спорт

Кихира побила мировой рекорд в короткой программе на командном ЧМ

Японская фигуристка Рика Кихира побила мировой рекорд по набранным баллам в короткой программе в женском одиночном катании на командном чемпионате мира, который проходит в Фукуоке (Япония).
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Названы самые востребованные рабочие специальности в России

По словам специалиста по связям с общественностью ИПК Елены Небогиной, на сегодняшний день востребованы также рабочие люльки подъемника, специалисты, обслуживающие сосуды под давлением, операторы котельных, машинисты вышки, крановщики, маляры, монтажники стальных и железобетонных конструкций и изолировщики на термоизоляции.
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Экономика

Около 70% граждан РФ живут в режиме строгой экономии

В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет.
Обновлено в 04:11
Происшествия

У экс-министра Абызова арестовали имущество

Басманный суд Москвы арестовал банковские счета и имущества экс-министра по делам "Открытого правительства" Михаила Абызова.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

Главный пилот Аэрофлота оштрафован на 250 тысяч рублей за дачу взятки

Тушинский суд Москвы признал виновным в даче взятки главного пилота Аэрофлота Анатолия Якимчука и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей.
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Полуголая Глюкоза напомнила о себе эротическим фото

Полуголая Глюкоза (Наталья Ионова) напомнила о себе эротическим фото. Соответствующий пост певица опубликовала в микроблоге Instagram.
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Наука

На Филиппинах нашли останки людей нового вида

Археологи обнаружили на филиппинском острове Лусон останки древних людей, которые, полагают ученые, принадлежат ранее неизвестному виду человека.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Лукашенко обвинил Россию в выкручивании рук из-за яблок и груш

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя запрет ввоза яблок и груш из республики в Россию, сравнил эти ограничительные меры с санкциями.
Обновлено в 05:01
Политика

Ким Чен Ын пригрозил ударом за санкции против КНДР

Обновлено вчера в 22:26
Политика

Помпео: США не смогли остановить «Северный поток — 2»

Государственный секретарь США Майк Помпео констатировал, что Вашингтону не удалось убедить Европейский союз отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом Помпео сказал сегодня, 10 апреля, выступая в комитете сенате Конгресса США по иностранным делам.
Обновлено вчера в 13:01
Политика

ПАСЕ предлагает России сформировать делегацию и заплатить взнос

Парламентская ассамблея Совета Европы большинством голосов приняла резолюцию, в которой призвала Россию сформировать свою делегацию и выплатить взнос в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия

В Саратове два адвоката задержаны за вымогательство

В Саратове региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении двух адвокатов.
Обновлено в 04:45
Происшествия

Мать сбившего курсанта воронежца заверила, что он психически болен и почти слеп

Обновлено вчера в 14:33
Общество

Скончался профессор и меценат Владислав Тетюхин

Обновлено в 04:50
Общество

Роскачество дало рекомендации по выбору сухих кормов для собак

Обновлено в 01:00
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о «суверенном интернете»

Ко второму чтению законопроекта о «суверенном интернете» Госдума одобрила ряд поправок к нему.
Обновлено вчера в 23:50
Кино

Боярский и Охлобыстин сыграют в новой комедии «Ленфильма»

Обновлено в 03:57
Политика

Названа причина недопуска парусника «Седов» в воды Эстонии

Эстония запретила заход в свои территориальные воды российскому паруснику «Седов» из-за курсантов Керченского государственного морского технологического университета на его борту.
Обновлено в 04:35
Авто

Subaru опубликовала фото нового Outback

Вседорожный универсал Subaru Outback нового поколения дебютирует 17 апреля на международном автосалоне в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

«Левада-центр»: Путин остается самым популярным политиком в России

Президент России Владимир Путин остается самым популярным политиком в стране. Об этом свидетельствует опрос, проведенный "Левада-центром".
Обновлено в 02:02
Происшествия

Из России незаконно вывели 370 млрд рублей

Таможенники зафиксировали 370 миллиардов рублей, которые были незаконно вывезены из России в 2018 году.
Обновлено в 03:59
Футбол

«Матч ТВ» лишился прав на показ матчей Английской премьер-лиги

Rambler Group Александра Мамута приобрела права на трансляцию футбольных матчей Английской премьер-лиги (АПЛ), сообщили РБК в Rambler Group.
Обновлено в 02:15
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают возможные проблемы в браке певицы Алсу

Пользователи Сети уверены, что у многодетной мамы проблемы в отношениях с мужем.
Обновлено вчера в 19:54
Политика

Предвыборный подкуп: вице-премьер Розенко обещает платить «13-ю пенсию»

Вице-премьер Украины Павел Розенко заявил, что в правительстве работают над тем, чтобы внести изменения в систему начисления пенсий и ввести одноразовую пенсионную выплату в конце года, так называемую 13-ую пенсию.
Обновлено вчера в 12:23
Происшествия

В Турции задержали троих мужчин, пристававших к манекену в магазине

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Транспорт

За превышение скорости ГИБДД хочет штрафовать в шесть раз сильнее

В ГИБДД предлагают повысить штраф за превышение скорости на 20-40 км / ч до 3 тыс. руб. А злостных нарушителей планируется лишить скидки за быструю оплату штрафа.
Обновлено вчера в 12:17
Политика

Опрос показал шансы Зеленского на победу во втором туре выборов

Второй тур выборов президента Украины пройдёт 21 апреля.
Обновлено в 04:57
Шоу-бизнес

Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием

Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
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