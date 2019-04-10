Экономика
Глава «Черкизово» объяснил отмену SPOГазета.Ru 04:02
Крупный производитель мяса - группа "Черкизово" семьи Михайловых - отменил размещение акций на $200 млн, поскольку макроэкономические и политические факторы продолжают негативно влиять на возможности инвесторов, сообщил в интервью "Коммерсанту" гендиректор Сергей Михайлов.
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