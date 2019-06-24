Политика

Глава Челябинска подал в отставкуГазета.Ru 00:57

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу гордумы.
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Главой Челябинска впервые стала женщина

LentaChel.ru04:21

Елистратов ушел в отставку, Челябинск возглавила Наталья Котова

Курс дела01:26

«Готова принять все замечания»: Наталья Котова сменила Елистратова на посту главы челябинской мэрии

74.ru02:30

Текслер назвал отставку мэра Челябинска решением горожан

ТАСС04:21

Депутаты под присмотром Текслера уволили мэра Челябинска и передали власть временному главе

URA.Ru01:15

Временно исполняющим обязанности главы Челябинска стала Наталья Котова

Челябинский обзор02:10

Выплатят ли Владимиру Елистратову «золотой парашют» после увольнения с поста мэра

КП - Челябинск02:20
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Кино

Умер советский и российский актер Андрей Харитонов

Обновлено вчера в 19:32
Политика

Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии»

Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.
Обновлено в 04:42
Происшествия

Число пострадавших при взрыве на юге Казахстана выросло до 16

Обновлено в 05:13
Общество

Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии

За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.
Обновлено в 00:42
Экономика

Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет

Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.
Обновлено в 01:30
Политика

Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем

Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:20
Происшествия

В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика

В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.
Обновлено в 04:18
Футбол

В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов

Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 05:52
Политика

Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов

Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 04:00
Происшествия

В Братске восемь человек отравились шаурмой и оказались в больнице

Обновлено в 01:45
Космос

Американский электрический самолет X-57 впервые запустил моторы

Обновлено в 02:46
Политика

Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии

В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:55
Общество

Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек

Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Наука

Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта

Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.
Обновлено в 03:22
Общество

По всей России пройдут акции против политических репрессий

Обновлено вчера в 02:09
Авто

Новый Land Rover Defender рассекретили в виде конструктора Lego

Серийное производство нового Land Rover Defender будет налажено в Словакии.
Обновлено в 03:55
Политика

Власти Грузии пошли на уступки протестующим

Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.
Обновлено в 04:12
Армия и оружие

В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности

В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.
Обновлено в 03:59
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова

Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель

В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.
Обновлено в 05:38
Политика

МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20

У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.
Обновлено в 04:08
Происшествия

В город под Екатеринбургом отправили ОМОН после убийства в драке

Обновлено в 04:31
Авто

Mazda отзывает более 900 автомобилей в России

Официальный представитель Mazda на российском рынке компания «Мазда Мотор РУС» отзывает 938 автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5, сообщил Росстандарт.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Девятимесячная дочь Ханны и Пашу совершила свой первый выход в свет

22 июня девятимесячная наследница певицы Ханны и генерального директора лейбла Black Star Пашу впервые вышла в свет.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна»

Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).
Обновлено в 00:44
Технологии

Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус

Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.
Обновлено в 04:19
Наука

Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных

Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.
Обновлено 21 июня в 05:39
Общество

Большой театр меняет схему продажи билетов

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.
Обновлено в 03:10
Гаджеты

Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft

Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.
Обновлено в 05:15
Происшествия

Теплоход сел на мель в Керченском проливе

В середине мая сухогруз «Омский-143», перевозивший кукурузу, сел на мель на Волге недалеко от Саратова.
Обновлено в 03:49
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