Глава Челябинска подал в отставкуГазета.Ru 00:57

Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу гордумы.

Политика Глава Мурманской области уволил зама после «прямой линии» Заместитель губернатора Мурманской области Инна Погребняк уволена после «прямой линии» с президентом России, в ходе которой было сказано о низких зарплатах врачей региона.

Общество Более 700 человек позвонили в Роспотребнадзор из-за ситуации в Грузии За два дня (22–22 июня) на горячую линию Роспотребнадзора позвонили более 700 человек в связи с приостановкой пассажирского авиасообщения между Россией и Грузией.

Экономика Число банкротств в России выросло почти в полтора раза за семь лет Число юрлиц, находящихся в процедурах банкротства, возросло за семь лет на 41,5%, с 25 855 до 36 596, с 2012 по 2018 год.

Политика Роспотребнадзор усилил контроль за грузинским алкоголем Роспотребнадзор усилил контроль за алкоголем из Грузии, сообщается на сайте ведомства.

Происшествия В Киеве задержан подозреваемый в убийстве девятилетнего мальчика В Киеве сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девятилетнего мальчика, заявил начальник нацполиции Киева Андрей Крищенко 24 июня в эфире телеканала 112.ua.

Футбол В УЕФА прокомментировали антироссийскую акцию грузинских футболистов Любая возможная дисциплинарная мера относительно ситуации с антироссийскими лозунгами на футболках игроков грузинских команд подпадает под юрисдикцию органов Федерации футбола Грузии, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

Политика Грузия потеряет сотни тысяч российских туристов Более 150 тысяч российских туристов не поедут в Грузию летом из-за "туристического эмбарго" России, сообщает "Коммерсантъ".

Политика Кремль назвал условие снятия ограничений с Грузии В Кремле задумаются о снятии ограничений с Грузии, когда обстановка в этой стране вернется в нерусофобское русло, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Общество Праздник «Алые паруса» в Петербурге увидели более 1,4 млн человек Количество зрителей праздника петербургских выпускников «Алые паруса», который состоялся в ночь на 24 июня 2019 года, превысило 1,4 млн человек.

Наука Ученые обнаружили в Якутии обработанный человеком бивень мамонта Палеонтологи Академии наук Якутии во время экспедиции на острове Котельный Новосибирских островов обнаружили скелет мамонта и бивень весом более 23 кг, на котором обнаружены следы обработки, совершенной, предположительно, древним человеком.

Авто Новый Land Rover Defender рассекретили в виде конструктора Lego Серийное производство нового Land Rover Defender будет налажено в Словакии.

Политика Власти Грузии пошли на уступки протестующим Предыдущие парламентские выборы в Грузии состоялись в 2016 году. Победу на них одержала «Грузинская мечта» Иванишвили.

Армия и оружие В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности В 6:00 понедельника в высшую степень боеготовности приведены все управления ЦВО, часть войск Южного и Восточного военных округов (ЮВО и ВВО), а также отдельные соединения ВДВ, Дальней и Военно-транспортной авиации.

Происшествия ИГ взяло на себя ответственность за нападение у резиденции Кадырова Запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) заявила о причастности к нападению на полицейского и сотрудника Росгвардии в Чечне.

Происшествия В Сочи после мощного ливня на горный курорт сошел сель В понедельник утром в районе Сулимовского ручья, расположенного в окрестностях Красной Поляны, произошел сход селя.

Политика МИД Японии не подтвердил визит Зеленского на саммит G20 У Министерства иностранных дел Японии нет информации о визите президента Украины Владимира Зеленского в Осаку, где с 28 по 29 июня пройдет саммит G20.

Авто Mazda отзывает более 900 автомобилей в России Официальный представитель Mazda на российском рынке компания «Мазда Мотор РУС» отзывает 938 автомобилей моделей Mazda 6 и Mazda CX-5, сообщил Росстандарт.

Шоу-бизнес Девятимесячная дочь Ханны и Пашу совершила свой первый выход в свет 22 июня девятимесячная наследница певицы Ханны и генерального директора лейбла Black Star Пашу впервые вышла в свет.

Армия и оружие Минобороны РФ примет на вооружение новейший ЗРК «Сосна» Министерство обороны России примет на вооружение новейший зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) «Сосна», сообщает пресс-служба холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех).

Технологии Россию атаковал блокирующий компьютеры вирус Российские компании атаковал вирус-шифровальщик Troldesh (Shade), требующий выкуп для восстановления доступа к информации.

Наука Доказана возможность существования жизни в двумерных Вселенных Ученые пока не могут дать ответ на вопрос, почему законы физики так хорошо приспособлены для существования жизни.

Общество Большой театр меняет схему продажи билетов Аудитор Счетной палаты Михаил Мень отметил, что театр услышал и учел рекомендации по вопросу продажи билетов.

Гаджеты Билл Гейтс назвал главную ошибку Microsoft Основатель Microsoft Билл Гейтс назвал главной ошибкой компании то, что она позволила Google запустить операционную систему Android.