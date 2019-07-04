Экономика

Глава ЦБ сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаянияPravda.Ru 06:48

Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния". Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
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«Эти слова похожи на крик отчаяния». Набиуллина назвала главные проблемы роста экономики

Forbes04:33

Эльвира Набиуллина о росте экономики и улучшении инвестиционного климата

Financial One13:00

На конгрессе в Петербурге Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

78.ru07:03

Глава ЦБ сравнила разговоры об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

News.ru05:44

Глава ЦБ оценила состояние инвестклимата

АБН18:44

Набиуллина: Экономике РФ для роста нужно кардинальное улучшение инвестклимата

ПРАЙМ04:06

Набиуллина призвала кардинально улучшить инвестиционный климат в России

Экономика сегодня03:42
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 21:35, Вашингтон
Здоровье

Ракова: Москва продолжит развивать инфраструктуру здравоохранения

Обновлено в 10:16
Авто

Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня

В июне реализация Hyundai Creta составила 5 тыс. 955 новых автомобилей, это на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 07:51
Политика

Трамп пообещал установить флаг США на Марсе

Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Наука

Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака

Обновлено в 11:04
Происшествия

В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников

На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Авто

«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства

Обновлено в 14:46
Наука

«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых

Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Наука

Слоны собрались в мужские группы в присутствии человека

Самцы азиатских слонов, несмотря на преимущественно матриархальный устой общества, могут сбиваться в исключительно мужские группы — преимущественно в условиях повышенного антропогенного воздействия.
Обновлено в 11:45
Авто

Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera

Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Авто

Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla

В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет

На вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВА.
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине

Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Транспорт

Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях

ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Транспорт

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург

ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 03:18
Политика

На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР

По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Политика

Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады

Обновлено в 19:23
Общество

У Маслякова хотят оспорить права на КВН

«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег

Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
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Известный промоутер рассказал, сколько зарабатывают российские звезды

Журналисты кр.ru поинтересовались у Сергея Лаврова, промоутера с 20-летним стажем, сколько заработал на этом празднике жизни артист и повторяет ли сегодня из российских звезд его успех.
Обновлено в 19:11
Происшествия

В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
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В Казани задержали кассиршу из Салавата, сбежавшую с миллионами

Обновлено в 16:17
Интернет

Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей

Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
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Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»

Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
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Губернатор ввел в Иркутской области новый вид компенсаций для пострадавших от паводка

Обновлено в 20:45
Происшествия

В Ингушетии избили семилетнюю девочку

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Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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