Экономика
Глава ЦБ сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаянияPravda.Ru 06:48
Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния". Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
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Авто
Названы самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня
В июне реализация Hyundai Creta составила 5 тыс. 955 новых автомобилей, это на 3% больше, чем за такой же период в прошлом году.
Обновлено в 07:51
Политика
Трамп пообещал установить флаг США на Марсе
Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
Обновлено в 20:36
Наука
Астрофизики из Великобритании создали новый метод лечения рака
Обновлено в 11:04
Происшествия
В аэропорту «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников
На территории московского международного аэропорта «Домодедово» автомобиль сбил одного из сотрудников.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 26 летательных аппаратов вели разведку возле российских границ.
Обновлено в 20:17
Авто
«АвтоВАЗ» заявил о возобновлении производства
Обновлено в 14:46
Наука
«Штраф за материнство»: как стоит поддерживать женщин-ученых
Авторы обращения, лауреаты премии L’OREAL-UNESCO «Для женщин в науке» разных лет Анастасия Ефименко, Мария Логачева, Любовь Осминкина и Надежда Браже, рассказали в интервью Indicator.Ru, как им удалось этого добиться, что такое политика «остановки часов», как совместить научную карьеру и создание семьи и почему нужно поддерживать женщин в науке.
Обновлено вчера в 07:34
Общество
Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий
Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
Наука
Слоны собрались в мужские группы в присутствии человека
Самцы азиатских слонов, несмотря на преимущественно матриархальный устой общества, могут сбиваться в исключительно мужские группы — преимущественно в условиях повышенного антропогенного воздействия.
Обновлено в 11:45
Авто
Новый суперкар De Tomaso P72: пока не Pantera
Чтобы отпраздновать свое триумфальное возвращение, бренд De Tomaso выпустил изображения и предварительные сведения о своем совершенно новом автомобиле под названием «P72».
Обновлено в 06:03
Авто
Удешевленный Volkswagen Jetta опередил по продажам Toyota Corolla
В результате Lavida опередила основного конкурента - Toyota Corolla, которую выбрали только 32 тысячи покупателей.
Обновлено в 05:21
Армия и оружие
В России разрабатывают самый тяжелый в мире арктический вертолет
На вооружении Морской авиации ВМФ России имеется арктическая версия вертолета Ми-8АМТШ - Ми-8АМТШ-ВА.
Обновлено в 05:52
Происшествия
В Новой Москве автомобиль сбил людей на обочине
Автомобиль сбил людей, стоявших на обочине в деревне Рассудово в Новой Москве.
Обновлено в 16:20
Транспорт
Росавтодор назвал срок увеличения лимита скорости на автомагистралях
ГОСТ, предполагающий увеличение разрешенной скорости на некоторых дорогах с 110 до 130 км/ч, могут ввести в конце 2019 — начале 2020-х годов.
Обновлено в 20:00
Транспорт
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург
ИПЕМ рассчитал цену билета на Hyperloop Москва—Петербург По расчетам ИПЕМ, строительство системы Hyperloop от Москвы до Петербурга в минимальной конфигурации обойдется даже несколько дешевле высокоскоростной магистрали (ВСМ) — в 1,18 трлн руб. против оценочной стоимости ВСМ в 1,5 трлн руб.
Обновлено в 13:33
Политика
Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате
Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 03:18
Политика
На Украине по делу о крушении МН17 арестован похищенный СБУ офицер ДНР
По данным СМИ, СБУ похитила его в городе Снежном (ДНР) и через коридор Каргил — Марьинка вывезла на Украину под видом парализованного.
Обновлено в 17:35
Политика
Пресс-служба Зеленского назвала Торонто столицей Канады
Обновлено в 19:23
Общество
У Маслякова хотят оспорить права на КВН
«Группа 7» требует аннулировать решение Роспатента о признании прав на товарный знак КВН за телевизионным творческим объединением «АМИК», гендиректором которого является ведущий КВН Александр Масляков.
Обновлено вчера в 23:49
Происшествия
Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа
Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Общество
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег
Компании столкнулись с новой схемой изъятия денег Мошеннические схемы в отношении физических лиц, которым для получения работы, приза и т. д. необходимо перечислять небольшую сумму устроителю лотереи, трансформировались в схемы по выманиванию денег из компаний, прежде всего аудиторских.
Обновлено в 18:55
Шоу-бизнес
Известный промоутер рассказал, сколько зарабатывают российские звезды
Журналисты кр.ru поинтересовались у Сергея Лаврова, промоутера с 20-летним стажем, сколько заработал на этом празднике жизни артист и повторяет ли сегодня из российских звезд его успех.
Обновлено в 19:11
Происшествия
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В американском штате Калифорния произошло землетрясение магнитудой 6,4. Об этом в четверг, 4 июля, сообщается на сайте геологической службы США (USGS).
Обновлено в 16:12
Интернет
Сбой в Facebook показал, что соцсеть «видит» на фото пользователей
Накануне в сервисах, принадлежащих компании Facebook, произошел крупный сбой: в Instagram не загружалась новостная лента, в Facebook — перестали отображаться картинки, а пользователи мессенджера WhatsApp испытывали проблемы с отправкой сообщений.
Обновлено в 10:39
Общество
Погода в Москве на выходных достигнет «холодного дна»
Ветреная погода, дожди и понижение температуры ожидает жителей Москвы в предстоящие выходные, заявил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 4 июля.
Обновлено в 08:11
Общество
Губернатор ввел в Иркутской области новый вид компенсаций для пострадавших от паводка
Обновлено в 20:45
Происшествия
В Ингушетии избили семилетнюю девочку
Следственные органы Ингушетии возбудили уголовное дело о нанесении телесных повреждений семилетней девочке, сейчас она находится в реанимации, сообщает региональное СУСК.
Обновлено в 17:29
Здоровье
Соцсети: как снижается число бедных в России
Рост естественной убыли населения (Голикова) 2.
Обновлено в 10:47