Экономика

Глава ЦБ сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаянияPravda.Ru 06:48

Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния". Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
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Эльвира Набиуллина о росте экономики и улучшении инвестиционного климата

Financial One13:00

На конгрессе в Петербурге Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния

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Набиуллина: Экономике РФ для роста нужно кардинальное улучшение инвестклимата

ПРАЙМ04:06

«Эти слова похожи на крик отчаяния». Набиуллина назвала главные проблемы роста экономики

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Набиуллина в Петербурге указала на необходимость кардинального улучшения инвестклимата

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Глава ЦБ сравнила разговоры об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

News.ru05:44

Набиуллина призвала кардинально улучшить инвестиционный климат в России

Экономика сегодня03:42
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 15:53, Вашингтон
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Рухнувший деревянный мост в Башкирии из сериала «Вечный зов» могут восстановить.
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Суд в Швеции отклонил апелляцию Литвы о решении в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа в Швеции отклонил ходатайство Литвы, которая требовала отменить решение Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» об условиях закупки российского газа.
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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