Экономика

Глава ЦБ сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаянияPravda.Ru 06:48

Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния". Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
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Эльвира Набиуллина о росте экономики и улучшении инвестиционного климата

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ПРАЙМ04:06

Глава ЦБ сравнила разговоры об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

News.ru05:44
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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