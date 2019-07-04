Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния". Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.

Глава ЦБ сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

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