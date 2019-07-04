Экономика

Глава ЦБ сравнила слова об улучшении инвестклимата с криком отчаянияPravda.Ru вчера в 06:48

Слова об улучшении инвестиционного климата в России произносятся в неизменном виде уже много лет и больше походят на "крик отчаяния". Такое мнение высказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге.
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Набиуллина в Петербурге указала на необходимость кардинального улучшения инвестклимата

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Глава ЦБ сравнила разговоры об улучшении инвестклимата с криком отчаяния

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Эксперты Роскачества рассказали, как правильно перевозить детей в автомобиле.
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Президент США Дональд Трамп пообещал, что американские астронавты в скором времени высадятся на Марс и установят там флаг страны.
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Обновлено вчера в 08:53
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Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
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В Краснодаре на улице Коммунаров горели дома и хозпостройки

По предварительным данным, пострадавших при пожаре ночью пятого июля нет Пожар в жилом доме на улице Коммунаров, 208 произошел ночью пятого июля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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ФСБ задержала за взятку врачей Росгвардии

В Главном военном клиническом госпитале войск Национальной гвардии были задержаны три врача. Они обвиняются в получении взятки.
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Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России

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Назвали самые продаваемые кроссоверы в РФ по итогам июня

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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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