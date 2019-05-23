Финансы
Глава ЦБ рассказала об объёмах золотовалютных резервов РоссииRT на русском 04:02
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина назвала объём золотовалютных резервов страны. Как сообщает ТАСС, она заявила, что данный показатель почти достиг отметки в $500 млрд.
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В ЦБ заявили, что объём валютных резервов России почти достиг цели в $500 млрд
Парламентская газета03:36
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 06:40, Ашберн
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Шоу-бизнес
Потап и Настя Каменских поженились
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских поженились 23 мая. Об этом девушка рассказала в своем Instagram.
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Долг семьи Фриске Русфонду заплатил сын Дмитрия Шепелева
Выяснилось, кто вернул часть долга семьи Жанны Фриске, а именно 7,9 миллиона рублей Русфонду.
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Кино
Новым Росомахой может стать Дэнни де Вито
Роль Росомахи в следующей серии может достаться Дэнни де Вито. Именно 74-летняя легенда, по мнению фанатов, должен сменить Хью Джекмана.
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Происшествия
На подмосковном оборонном заводе прогремел взрыв
Обновлено в 04:37
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Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
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Джон Терри может возглавить «Мидлсбро»
Бывший капитан «Челси», ныне работающий помощником главного тренера «Астон Виллы» Джон Терри может возглавить клуб Чемпионшипа, сообщает talkSPORT.
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Москвичей предупредили о надвигающейся грозе с градом
Обновлено в 06:12
Финансы
Набиуллина считает реальным снижение ставок по ипотеке до 8%
Достижение ставок по ипотечному кредитованию в 8% реально, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
Обновлено в 04:54
Общество
В Перми проверяют гимназию, где завысили проходной балл для девочек
В Перми сотрудники прокуратуры проверяют информацию о том, что приемная комиссия гимназии № 4 утвердила разный проходной балл для мальчиков и девочек при поступлении в первый класс.
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Президент «Нанта» обвинил «Кардифф» в смерти Салы
Президент «Нанта» Вальдемар Кита обвинил «Кардифф» в гибели Эмилиано Салы.
Обновлено 21 мая в 19:52
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На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Обновлено в 06:31
Политика
В Москве ответили на призыв НАТО к России покинуть Крым
НАТО не признаёт принадлежность Крыма к России и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено в 06:21
Гаджеты
Пассажиров предупредили об опасности подзарядки телефонов в аэропорту
Как пояснил вице-президент одной из крупных мировых групп, занимающейся исследованиями в области промышленной безопасности, основную опасность представляют не сами розетки USB, а оставленные на месте чужие кабели, которыми могут воспользоваться пассажиры.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Задержанные в Астрахани экстремисты планировали теракты
Задержанные в Астрахани три члена праворадикальной группы планировали совершить в России террористические акты с помощью самодельных мин и фугасов.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Ирине Аллегровой поставили неутешительный диагноз
В свои 67 лет Аллегрова выглядит значительно старше своего возраста.
Обновлено в 05:00
Общество
Forbes составил рейтинг самых богатых наследников России
Обновлено в 06:10
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Политика
Зять Рыболовлева попробует стать президентом Уругвая
Уругвайский бизнесмен Хуан Сартори, совладелец английского футбольного клуба «Сандерленд» и зять российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева, намерен стать президентом Уругвая.
Обновлено в 06:07
Политика
Поручения Путина по «китовой тюрьме» не выполняются, заявили в Кремле
В Кремле констатируют, что поручения президента РФ Владимира Путина по решению судьбы косаток из "китовой тюрьмы" не выполняются, проанализируют, в какой части, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:32
Наука
Люди из высшего класса зачастую преувеличивают свои способности
В результате ученые увидели, что люди более высокого социального класса имели преувеличенную веру в то, что они будут работать лучше, чем остальные.
Обновлено 21 мая в 20:18
Происшествия
В квартире экс-министра Абызова нашли наркотики
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра открытого правительства Михаила Абызова, заявил следователь по особо важным делам Сергей Степанов.
Обновлено в 06:09
Политика
На Украине официально объявили досрочные выборы в Раду
В четверг, 23 мая, указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады был официально опубликован в газете центральных органов власти Украины «Урядовый курьер» и, таким образом, вступил в силу.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Ярославле ночью разбили памятную доску Бориса Немцова
В ночь на 23 мая в Ярославле неизвестные разбили гранитную памятную табличку на доме, где жил депутат Ярославской областной думы Борис Немцов.
Обновлено в 02:45
Кино
Персонажей «Игры престолов» изобразили в стиле «Союзмультфильма»
Художник назвал эту серию работ "Игра мультфильмов".
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Зои Кравиц тайно вышла замуж за актера Карла Глусмана
30-летняя Зои Кравиц вышла замуж за 31-летнего Карла Глусмана, с которым встречалась последние три года. Тайная церемония состоялась 22 мая.
Обновлено в 05:24
Политика
Вакарчук оценил идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Лидер украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук подверг критике идею избранного президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросу возможных переговоров с Россией.
Обновлено вчера в 21:55