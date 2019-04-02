Экономика

Глава ЦБ поддержала идею исключить элитное жилье из ипотечных каникулПолитика Сегодня 06:57

Глава Центробанка РФ Эльвираа Набиуллина поддерживает идею исключить ипотечные каникулы для займов, которые взяты на покупку элитной недвижимости. Такое заявление она сделала во вторник, 2 апреля, на заседании Межрегионального Банковского совета.
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Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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