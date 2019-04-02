Экономика
Глава ЦБ поддержала идею исключить элитное жилье из ипотечных каникулПолитика Сегодня 06:57
Глава Центробанка РФ Эльвираа Набиуллина поддерживает идею исключить ипотечные каникулы для займов, которые взяты на покупку элитной недвижимости. Такое заявление она сделала во вторник, 2 апреля, на заседании Межрегионального Банковского совета.
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«Ипотечные каникулы» не должны фиксироваться в кредитных историях как просрочка - Набиуллина
Интерфакс - Россия05:45
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 15:37, Ашберн
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