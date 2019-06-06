Экономика
Глава ЦБ не видит рисков финансовой нестабильностиREGNUM 04:20
Как передавало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум, который проводится с 1997 года, стартовал 6 июня. Девиз форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития».
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Политика
Экс-президента Украины Ющенко заподозрили в растрате имущества
Бывшему президенту Украины Виктору Ющенко выдвинули подозрение в присвоении или растрате государственного имущества, заявил депутат Верховной рады Украины Сергей Лещенко 5 июня на своей странице в социальной сети Facebook.
Обновлено в 01:13
Происшествия
СК завершил расследование дела о хищении в посольстве России в Израиле
СК завершил расследование дела о хищении 49 млн рублей в посольстве России в Израиле, дело направлено в Генпрокуратуру.
Обновлено в 03:32
Экономика
РЖД и «Русал» договорились о перевозках по железной дороге
В рамках соглашения "Русал" намерен осуществлять предъявление грузов к перевозке железнодорожным транспортом в соответствии с согласованными с РЖД планами на перевозку грузов и рассмотреть возможность сохранения объемов отгрузки не ниже уровня 2018 года, говорится в сообщении РЖД.
Обновлено в 04:24
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено вчера в 09:02
Кино
Джулия Робертс: финал «Красотки» должен был быть другим
Обновлено вчера в 18:01
Экономика
Кудрин оценил потенциал роста российской экономики
С начала года, по словам главы Счетной палаты, достиг $40 млрд, передает «Интерфакс».
Обновлено в 02:52
Футбол
Куман: говорил с де Лигтом о его будущем, но это секрет
Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман, ранее выступавший в составе «Барселоны», признался, что обсуждал с защитником «Аякса» Маттейсом де Лигтом его будущее.
Обновлено вчера в 12:53
Шоу-бизнес
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола
13-летняя дочь Джоли пьет гормоны и готовится к смене пола Шайло, дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта, никогда не ощущала себя девочкой.
Обновлено вчера в 17:27
Религия
Православный мир празднует Вознесение Господне
Обновлено в 02:18
Политика
Назарбаев рассказал, почему ушел в отставку
Обновлено в 01:45
Политика
Сечин допустил использование криптовалюты в расчетах за нефть
«Может оказаться, что в ближайшем будущем мы все будем рассчитываться за баррели нефти криптовалютой Facebook — Global coin, что как минимум является доказательством того, что некоторые присутствующие здесь занимаются не тем бизнесом», — подчеркнул Сечин.
Обновлено в 04:22
Здоровье
Ученые выяснили необходимое число шагов в день для продления жизни
Обновлено вчера в 08:56
Экономика
Число закрывшихся бизнесов в два раза превысило число открывшихся
Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза.
Обновлено в 01:00
Общество
В Забайкалье экзаменаторы перед ЕГЭ залезали школьницам под юбки
Обновлено вчера в 01:51
Происшествия
В Челябинской области участковый застрелил напавшего на него мужчину
Участковый полицейский под Челябинском застрелил из табельного оружия мужчину, подозреваемого в убийстве матери, когда тот напал на него с ножом, сообщает ГУМВД по региону.
Обновлено в 02:25
Общество
Дом на набережной в центре Москвы заселили сотрудниками мэрии
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
Почти 50 машин столкнулись на трассе в Приморье из-за тумана
Около 20 аварий с участием 47 машин произошло на трассе в Приморском крае, затянутой с утра туманом.
Обновлено в 03:21
Происшествия
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку
В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Президент омского ХК «Авангард» Максим Сушинский может уйти
РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники информации сообщают о том, что президент омского «Авангарда» Максим Сушинский и директор по хоккейным операциям Евгений Хацей могут покинуть клуб.
Обновлено в 02:05
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Политика
Николя Саркози устроил пробежку в Михайловском саду
Обновлено вчера в 18:59
Общество
ФБР обнародовало досье на снежного человека
Федеральное бюро расследований США опубликовало документы, связанные с изучением снежного человека.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
Kia официально показала новый кроссовер Kia XCeed
В компании рассказали, что внешность автомобиля разрабатывали в студии во Франкфурте под руководством вице-президента Kia Europe по дизайну Грегори Гийома.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
МАК полностью реконструировал полет сгоревшего в Шереметьево SSJ-100
Обновлено вчера в 09:01
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено вчера в 06:24
Происшествия
Суд арестовал предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 13:15
Общество
В МЧС предупредили о сильной жаре в Москве
В Москве в четверг, 6 июня, ожидается сильная жара.
Обновлено в 02:56