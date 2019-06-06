Экономика

Глава ЦБ не видит рисков финансовой нестабильностиREGNUM 04:20

Как передавало ИА REGNUM, Петербургский международный экономический форум, который проводится с 1997 года, стартовал 6 июня. Девиз форума в этом году — «Формируя повестку устойчивого развития».
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Набиуллина сообщила об отсутствии «пузыря» на рынке потребкредитования

Московский Комсомолец04:35

Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования

РИА Новости05:28

ЦБ не видит рисков для финансовой стабильности

ТАСС03:22

В ЦБ закредитованность россиян объяснили низким уровнем жизни

RT на русском03:42

Набиуллина поспорила с Орешкиным о финансовом «пузыре»

Взгляд.ру03:30

Набиуллина объяснила высокую закредитованность россиян

ФАН04:51

Набиуллина: рисков финансовой нестабильности в РФ нет

НТВ02:45
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Гаджеты

Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел

Пока Xiaomi только собирается запустить новые смартфоны Mi 9T и Mi 9T Pro, прошлогодние флагманы компании продолжают дешеветь в Китае.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

Группа военных кораблей НАТО вошла в Балтику

Группа из 15 боевых кораблей НАТО во главе с десантным судном ВМС США Fort McHenry с морскими пехотинцами на борту вошла в акваторию Балтийского моря.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Бари Алибасов в тяжелом состоянии находится в реанимации

Обновлено вчера в 02:16
Общество

В Испании расследуют дело Johnson & Johnson о дефектных протезах

Национальная судебная коллегия Испании проводит расследование в отношении одной из крупнейших фармацевтических компаний в мире Johnson & Johnson в связи с продажей бракованных протезов тазобедренного сустава, которые были имплантированы пациентам в десятках стран, включая Испанию, сообщает издание Pais.
Обновлено в 13:42
Хоккей

Противостояние хоккейных боссов «Авангарда» ушло в латентную форму

Складывается впечатление, что некое противостояние боссов омского "Авангарда" сейчас уходит в латентную форму.
Обновлено в 06:59
Общество

В Госдуме предложили отслужившим по призыву досрочный выход на пенсию

Депутаты Госдумы внесли законопроект, предлагающий учитывать срок военной службы по призыву при начислении страхового стажа в случае досрочного выхода на пенсию.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

Представили обновлённый Renault Koleos

В силовой линейке обновлённого Renault Koleos появились два дизельных мотора.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Сотни человек пришли на похороны убитого героя-спецназовца

В Москве начались похороны убитого героя-спецназовца Никиты Белянкина, передает Mash.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес

Андрей Малахов рассказал о тайной любви покойного актера Алексея Булдакова

Женщина согласилась прийти в студию программы Андрея Малахова «Прямой эфир» и откровенно рассказать об отношениях с Алексеем Булдаковым.
Обновлено в 08:38
Политика

В наряде жены Зеленского усмотрели модные промахи

Обновлено в 14:09
Происшествия

В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек

В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.
Обновлено в 13:33
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Кино

Мединский похвалил сериал «Чернобыль» от HBO

Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американский сериал «Чернобыль» от HBO.
Обновлено в 13:25
Общество

Роспотребнадзор назвал число российских детей, посещающих «Макдоналдс»

Главный санитарный врач, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на сети ресторанов «Макдоналдс» лежит большая социальная ответственность.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Иванове автомобиль врезался в дом: четыре человека погибли

По предварительным данным, в 12.22 на улице Минской водитель не справился с управлением при обгоне, его Lada Granta вылетела на тротуар, сбила девушку, а затем врезалась в жилой дом.
Обновлено в 08:24
Политика

Зеленский рассмотрел петицию о своей отставке и ответил отказом

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о его отставке, которая набрала необходимое для рассмотрения количество подписей.
Обновлено в 12:23
Футбол

Большинство клубов РПЛ выступили за расширение лиги

Увеличение числа участников высшего дивизиона чемпионата РФ по футболу поддержало большинство клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 07:18
Армия и оружие

США нарушили договоренность с Россией по Сирии

Разведывательная группа авиации США провела разведывательную операцию вблизи авиабазы Хмеймим и пункта базирования ВМФ России Тартус.
Обновлено вчера в 11:27
Футбол

«Тамбов» может играть матчи в Волгограде

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что в клубе рассматривается вариант с проведением домашних матчей в Российской Премьер-Лиге сезона-2018/19 в Волгограде.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича

Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Наука

Популярность полового размножения объяснили защитой от рака

Эволюционные биологи выдвинули новую гипотезу, объясняющую такую широкую распространенность полового размножения среди эукариот.
Обновлено в 14:05
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
Общество

ЕС утвердил условия получения долгосрочных шенгенских мультивиз

Совет ЕС одобрил поправки к визовому кодексу, определяющие условия получения многократных шенгенских виз на год, два года и пять лет.
Обновлено в 06:30
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Общество

Бари Алибасова ввели в состояние медикаментозного сна

Продюсер Бари Алибасов введён в состояние медикаментозного сна. Об этом в беседе с Интерфаксом сообщил его PR-директор Вадим Горжанкин.
Обновлено в 13:45
Политика

На парламентских выборах в Дании победила оппозиция

На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.
Обновлено вчера в 21:21
Общество

Малышева заявила, что природа истребляет женщин старше 50 лет

Обновлено вчера в 10:31
Политика

Трамп прибыл на торжество в честь годовщины высадки в Нормандии

Президент США Дональд Трамп прибыл в британский город Портсмут для участия в торжественных мероприятиях в честь 75-летия высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено вчера в 14:16
Религия

Папа римский отредактировал текст молитвы «Отче наш»

Обновлено в 13:00
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
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