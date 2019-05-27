Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставкиNews.ru 03:48

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки. Об этом она заявила в ходе собрания с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.

Политика В австрийском политическом скандале появилась студентка из Боснии Студентка из Боснии выдала себя за племянницу российского миллиардера во время встречи с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе, пишет австрийское издание Kronen Zeitung со ссылкой на источники.

Шоу-бизнес Настя Каменских и Потап рассказали о своих отношениях до брака Украинские артисты Настя Каменских и Потап рассказали о том, какие ссоры и скандалы были между ними на протяжении многих лет общения, сообщает издание «Лента.ру».

Хоккей Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.

Хоккей Лучшим тренером сезона КХЛ стал Игорь Никитин из ЦСКА Лучшим тренером 11-го сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал Игорь Никитин из московского ЦСКА, сообщает «РИА Новости».

Политика Зеленский назвал МВФ надёжным партнёром Украины Международный валютный фонд (МВФ) является надёжным партнёром Украины.

Музыка Группа «Ленинград» выпустила новый клип Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».

Общество Температура выше нормы ожидается по всей России летом Летом в России ожидается температура около или выше нормы, при этом не исключена возможность ливневых дождей и шквалистых ветров, сообщил журналистам во вторник исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Дмитрий Киктев.

Политика Медведев не включил сооснователя «Диссернета» в обновленный состав ВАК В соответствии с распоряжением премьер-министра, в новый состав ВАК включены 139 человек, из которых 94 (68%) в комиссию ранее не входили.

Авто В России отзывают автомобили Fiat Ducato В ближайшее время компания ООО «ЭйСиЭй РУС» проинформируют всех владельцев автомобилей Fiat Ducato, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший сервисный центр марки для проведения ремонтных работ.

Футбол Кононов остался главным тренером «Спартака» В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".

Армия и оружие Госдеп обвинил Россию в «безрассудной эскалации» конфликта в Сирии Госдепартамент выразил обеспокоенность действиями вооруженных сил сирийского правительства и поддерживающих их российских военнослужащих на севере арабской республики.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Музыка Литва требует пересмотреть итоги «Евровидения» Литовский певец Юриюс Векленко, не сумевший пройти в финал "Евровидения", потребовал признать ошибку в подсчете голосов.

Происшествия Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.

Здоровье В ЖК «Царская столица» летом откроются три медицинских учреждения В жилом комплексе «Царская столица» заканчиваются ремонтные работы в трех долгожданных объектах: офисе врача общей практики, отделении неотложной помощи и детском поликлиническом отделении.

Политика На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма Замана пояснил, что об отмене операции ему рассказывали должностные лица — официальных документов он не видел.

Гаджеты Рассекречены новые опции iOS 13 В сети появились скриншоты обновлённой операционной системы от Apple iOS 13.

Авто Электрический кроссовер BMW получит огромный изогнутый экран BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.

Энергетика Белоруссия установила тарифы на прокачку нефти в РФ 21 мая Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт российской нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам на территории страны, в том числе реверсом в направлении РФ, передает РИА Новости.