Финансы
Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставкиNews.ru 03:48
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки. Об этом она заявила в ходе собрания с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.
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Банкиры тоже плачут: клерки и кредитные эксперты теряют доход
Общественное телевидение Приморья26 мая в 23:09
Bloomberg: ЦБ РФ снизит ставку 14 июня, а потом еще дважды: в сентябре и декабре
Profinance.ruвчера в 05:19
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В Москве проходит заседание совета директоров футбольного клуба "Спартак".
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Госдепартамент выразил обеспокоенность действиями вооруженных сил сирийского правительства и поддерживающих их российских военнослужащих на севере арабской республики.
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Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
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В жилом комплексе «Царская столица» заканчиваются ремонтные работы в трех долгожданных объектах: офисе врача общей практики, отделении неотложной помощи и детском поликлиническом отделении.
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На Украине рассказали о срочной отмене операции по «деоккупации» Крыма
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BMW не является первым автопроизводителем, внедрившим сверхширокий дисплей, поскольку у будущего электрического ситикара Honda E также будет гигантский экран, почти такой же широкий, как приборная панель.
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В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
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Спорт
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21 мая Белоруссия полностью сняла запрет на экспорт российской нефти Министерство антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии установило тарифы на прокачку нефти по магистральным трубопроводам на территории страны, в том числе реверсом в направлении РФ, передает РИА Новости.
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Обновлено в 07:34