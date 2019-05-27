Финансы
Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставкиNews.ru 03:48
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки. Об этом она заявила в ходе собрания с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.
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Bloomberg: ЦБ РФ снизит ставку 14 июня, а потом еще дважды: в сентябре и декабре
Profinance.ruвчера в 05:19
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 11:38, Ашберн
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Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
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Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
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Свидетельства лейтенантов подтвердили еще несколько пилотов их эскадрильи, пожелавшие сохранить анонимность.
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Подтверждена гибель серфингиста под «Метеором» в Петербурге
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Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину.
Обновлено в 10:48
Происшествия
В Башкирии ищут женщину, укравшую из банка 20 миллионов рублей
Полицейские в Башкирии разыскивают местную жительницу, подозреваемую в краже более 20 миллионов рублей из кассы банка, сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Обновлено в 07:09
Футбол
Федор Чалов признан лучшим игроком 30-го тура РПЛ
Российская Премьер-Лига совместно с телеканалами «Матч ТВ» и «Матч Премьер» подвели итоги голосования болельщиков за лучшего игрока 30-го тура чемпионата страны по футболу.
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Поклонники «Игры престолов» назвали самого преданного персонажа
Поклонники "Игры престолов" назвали самого преданного персонажа. Им оказался герой 44-летнего актера массовки Эндрю МакКлея.
Обновлено в 09:08
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С начала сезона в Петербурге двое детей заболели клещевым энцефалитом
Как сообщает пресс-служба ведомства, по состоянию на 27 мая в медицинские учреждения Петербурга обратились 4758 пострадавших от присасывания клещей, из которых 915 человек – это дети.
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ASUS представила ноутбук с двумя экранами
Устройство оснащено двумя экранами: основным на базе 15,6-дюймовой OLED-матрицы с разрешением 3840 х 2160 точек и дополнительным с диагональю 14 дюймов, соотношением сторон 32:9 и разрешением 3840 х 1440, передает hi-tech.mail.
Обновлено вчера в 09:47
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Бывшая жена Безоса отдаст половину состояния на благотворительность
Бывшая жена главы компании Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос заявила о намерении отдать половину своего состояния на благотворительность, сообщает Reuters.
Обновлено в 10:07
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Новый купе-кроссовер Renault Arkana из «приветственной» серии Edition One, ранее доступный для заказа только в красном цвете Red Fusion, получил новый эксклюзивный цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено в 08:59
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В Steam добавили китайскую игру Tank Battlegrounds с трейлером и скриншотами Battlefield 1942
В Steam появилась страница игры Tank Battlegrounds от китайской студии. В описании игры использованы трейлер и скриншоты Battlefield 1942.
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Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
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Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
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Происшествия
В Сети появились фото столкнувшейся с горой подлодки ВМС США
На просторах Сети опубликованы фото, демонстрирующие последствия столкновения подлодки, стоящей на вооружении ВМС США, с горой.
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Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Политика
Зеленский посетил позиции украинской армии в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области.
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Происшествия
Авиакомпании попросили Минтранс проверить SSJ 100
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) просит министра транспорта Евгения Дитриха проверить самолёт Sukhoi Superjet 100 на пригодность.
Обновлено в 03:31
Экономика
Роскосмос оценил ущерб от аварий космической техники
Обновлено в 10:17
Здоровье
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики
Россияне гибнут от смертоносного рака из-за поздней диагностики. Ведущий онколог страны признал проблему с выявлением опасной болезни.
Обновлено в 08:34
Политика
Раскрыта личность «россиянки» из видео с австрийскими политиками
По данным издания, видео было сделано частным детективом из Вены, а к съемке привлекли студентку.
Обновлено в 11:07