Финансы
Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставкиREGNUM 03:32
Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.
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Политика
Порошенко станет спонсором радикалов
Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Политика
Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице
Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Происшествия
СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске
Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Политика
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес
Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе
Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
Обновлено в 05:30
Музыка
Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва
Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 10:46
Религия
Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе
Обновлено в 10:44
Политика
Зеленский назначил нового секретаря СНБО
Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Спорт
Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России
Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
Обновлено в 10:06
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%
Обновлено в 08:13
Политика
Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента
Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Общество
Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде
Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Происшествия
В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ
В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Экономика
Центробанк модернизирует сторублевые купюры
Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Футбол
Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы
Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Обновлено в 08:51
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество
Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели
Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Политика
В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива
Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Происшествия
В Китае при обвале в метро погибли трое рабочих
Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес
Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой
Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Общество
Москвичей предупредили о торнадо после жары
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес
Собака укусила дочь Салтыковой за лицо
Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Политика
Освобожден задержанный в Косово россиянин
В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Общество
Названы самые опасные районы Москвы
В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
Обновлено в 06:21
Здоровье
«Поезда здоровья» посетили 20 населенных пунктов Нижегородской области
«Поезда здоровья» посетили 20 населенных пунктов в 7 районах Нижегородской области за полтора месяца работы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновлено в 09:27