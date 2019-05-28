Финансы

Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставкиREGNUM 03:32

Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.
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Набиуллина рассказала, когда снизится ключевая ставка

Накануне.Ru09:05

Набиуллина допустила снижение ключевой ставки

Саминвестор10:49

Глава ЦБ рассказала о сроках снижения ключевой ставки

Московский Комсомолец06:17

Банки РФ лишаются стимулов кредитовать конечных заёмщиков – мнение

REGNUM08:47

Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставки

News.ru03:48

Вероятность снижения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ в июне составляет около 70%

Finam.Ru06:20
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Шоу-бизнес

Семикратная чемпионка Слуцкая ждет третьего ребенка от нового мужа

Обновлено в 06:03
Политика

Порошенко станет спонсором радикалов

Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено в 06:50
Политика

Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице

Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 09:03
Происшествия

Сын сити-менеджера Чебоксар получил условный срок за избиение человека

Обновлено в 07:35
Происшествия

СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске

Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.
Обновлено в 09:31
Политика

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.
Обновлено в 09:21
Шоу-бизнес

Кирилл Плетнев столкнулся с кризисом после ухода Нино Нинидзе

Актер признается: после ухода жены он столкнулся с кризисом.
Обновлено в 05:30
Музыка

Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва

Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.
Обновлено в 10:46
Религия

Русская православная церковь возведет храм в Вестеросе

Обновлено в 10:44
Политика

Зеленский назначил нового секретаря СНБО

Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.
Обновлено в 09:58
Общество

Автопроизводители пожаловались в ФСБ на работу судов Краснодара

Обновлено в 10:31
Спорт

Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России

Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.
Обновлено в 10:06
Футбол

«Локомотив» интересуется форвардом аргентинского «Банфилда», пишут СМИ

Обновлено в 08:41
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика

На Украине свиное сало за два года подорожало на 70%

Обновлено в 08:13
Политика

Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента

Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде

Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.
Обновлено в 09:03
Происшествия

В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ

В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.
Обновлено в 06:53
Экономика

Центробанк модернизирует сторублевые купюры

Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.
Обновлено в 07:34
Футбол

Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы

Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».
Обновлено в 08:51
Общество

В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах

Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Общество

Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели

Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.
Обновлено в 08:47
Политика

В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива

Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.
Обновлено в 04:51
Происшествия

В Китае при обвале в метро погибли трое рабочих

Обновлено в 10:33
Шоу-бизнес

Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.
Обновлено в 08:35
Общество

Москвичей предупредили о торнадо после жары

Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

Собака укусила дочь Салтыковой за лицо

Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.
Обновлено в 03:14
Политика

Освобожден задержанный в Косово россиянин

В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:06
Общество

Названы самые опасные районы Москвы

В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.
Обновлено в 06:21
Здоровье

«Поезда здоровья» посетили 20 населенных пунктов Нижегородской области

«Поезда здоровья» посетили 20 населенных пунктов в 7 районах Нижегородской области за полтора месяца работы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Обновлено в 09:27
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Эльвира Сахипзадовна Набиуллина
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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