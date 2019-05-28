Набиуллина рассказала о сроках снижения ключевой ставкиREGNUM 03:32

Центробанк РФ может вновь перейти к снижению показателя ключевой ставки уже в 2019 году.

Политика Порошенко станет спонсором радикалов Бывший президент Украины Петр Порошенко станет спонсором Радикальной партии Олега Ляшко.

Политика Bloomberg: Меркель разочаровалась в своей преемнице Канцлер ФРГ Ангела Меркель уже не считает, что ее предполагаемая преемница - глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр подходит для поста канцлера, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Происшествия СК возбудил дело по факту нападения на школьницу в Вольске Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения подростка на ученицу в школе города Вольска Саратовской области.

Политика Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о возвращении бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили украинского гражданства.

Музыка Результаты Евровидения-2019 намерена оспорить Литва Литва в ближайшее время намерена подать официальную заявку в Европейский вещательный союз (EBU) с требованием пересмотреть итоги прошедшего две недели назад песенного конкурса Евровидение.

Политика Зеленский назначил нового секретаря СНБО Украинский президент Владимир Зеленский своим указом назначил бывшего министра финансов Александра Данилюка новым секретарем Совета национальной безопасности Украины.

Спорт Объявлены города чемпионата мира по волейболу 2022 года в России Международная федерация волейбола (FIVB) объявила восемь из 10 городов, которые примут матчи чемпионата мира по волейболу 2022 года среди мужских команд.

Общество Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.

Политика Зеленский впервые посетил Донбасс в качестве президента Владимир Зеленский впервые в качестве главы государства посетил позиции украинской армии на подконтрольной Киеву территории Луганской области, сообщила его пресс-служба.

Общество Россия направила Китаю ноту из-за проверки телефонов при въезде Атташе генерального консульства России в Гуанчжоу Григорий Колышкин сообщил, что дипмиссия направила ноту Китаю с просьбой разъяснить критерии и причины проверки содержимого сотовых телефонов при въезде в КНР.

Происшествия В России впервые арестовали по статье о лидерстве в ОПГ В Томске задержали криминального авторитета, которого впоследствии арестовали по новой статье Уголовного кодекса как одного из лидеров преступного мира региона, рассказали в областном УМВД.

Экономика Центробанк модернизирует сторублевые купюры Банк России начал модернизировать сторублевые купюры, чтобы продлить их жизнь, рассказал "Российской газете" заместитель главы департамента наличного денежного обращения ЦБ Владимир Демиденко.

Футбол Фанаты заполнили отели Баку в преддверии финала Лиги Европы Футбольные фанаты выкупили все места в отелях в центре столицы Азербайджана, где пройдёт финал Лиги Европы между английскими «Челси» и «Арсеналом».

Общество В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.

Общество Няня первенца принца Гарри и Меган Маркл уволилась через две недели Няня, нанятая королевской семьёй сразу после рождения первого ребёнка принца Гарри и Меган Маркл, рассказала, что не выдержала испытательного срока и приняла решение об увольнении через 2 недели после трудоустройства.

Политика В Крыму оценили намерение Киева изменить статус Керченского пролива Ранее замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль объявила о намерении добиваться присвоения проливу международного статуса.

Шоу-бизнес Муж выдал округлившийся живот Леры Кудрявцевой Телеведущая Лера Кудрявцева уже несколько недель отдыхает во Флориде вместе с мужем Игорем Макаровым и маленькой дочкой Машей.

Шоу-бизнес Собака укусила дочь Салтыковой за лицо Оказалось, что причиной обращения в клинику стало нападение собаки — полгода назад ее покусала за лицо овчарка.

Политика Освобожден задержанный в Косово россиянин В Косово освободили задержанного россиянина-сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, передает РИА "Новости".

Общество Названы самые опасные районы Москвы В марте были названы районы Москвы с самым грязным воздухом.