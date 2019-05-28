Финансы
Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставкиNews.ru 03:48
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки. Об этом она заявила в ходе собрания с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.
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Авто
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Обновлено в 07:09
Политика
В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва
В Вильнюсе задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема. Об этом он сам сообщил РИА Новости по телефону.
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Юлия Барановская демонстрирует «бантиковое» кокетство
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Энергетика
«Газпром» прекратил переговоры о поставках СПГ в Пакистан
«Газпром» прекратил переговоры о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в Пакистан, сообщила в ходе пресс-конференции заместитель председателя правления, глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова.
Обновлено в 08:28
Происшествия
Россия заплатит более миллиона евро родственникам исчезнувших в Чечне
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию выплатить денежную компенсацию родным пропавших без вести в Чечне в период с 2000 по 2005 годы.
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Экономика
«Алроса» продала алмазов на $10,2 млн
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Шоу-бизнес
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Украинские артисты Потап и Настя (Алексей Потапенко и Анастасия Каменских), поженившиеся ранее в мае, рассказали о ссорах и скандалах, сопровождавших их на протяжении многих лет.
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Лиза прислушивалась, а Примадонна возьми да и спроси у дочки, где же ей найти такое средство, чтобы снова вернуться в детство.
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Диана Шурыгина теперь живет в элитном столичном жилом комплексе
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Общество
Умер основатель Human Rights Watch Роберт Бернштейн
В США умер основатель организации Human Rights Watch Роберт Бернштейн. Ему было 96 лет, пишет The New York Times.
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