Финансы
Глава ЦБ не исключила снижения ключевой ставкиNews.ru 03:48
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина не исключила снижения ключевой ставки. Об этом она заявила в ходе собрания с депутатами фракции «Единой России» в Госдуме.
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Bloomberg: ЦБ РФ снизит ставку 14 июня, а потом еще дважды: в сентябре и декабре
Profinance.ruвчера в 05:19
Банкиры тоже плачут: клерки и кредитные эксперты теряют доход
Общественное телевидение Приморья26 мая в 23:09
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:01, Ашберн
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В России впервые арестовали лидера ОПГ по новой статье УК
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Музыка
Макаревич призвал не искать «политический подтекст» в его выступлениях
В разговоре с журналистами радиостанции "Говорит Москва" Андрей Макаревич призвал слушать музыку, а не искать в выступлениях его группы "политический подтекст".
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Армия и оружие
В ЛНР заявили о переброске украинских диверсантов в Донбасс
Накануне было зафиксировано прибытие группы диверсантов украинских силовиков в расположение ВСУ.
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Хоккей
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок за победу на чемпионате мира
Хоккеисты сборной Финляндии сломали кубок, который они получили за победу на завершившимся в Словакии чемпионате мира.
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Освобожденный в Косове российский дипломат попал в больницу
Российский сотрудник миссии ООН Михаил Краснощеков, ранее задержанный и отпущенный на севере Косова, где происходят столкновения сербского населения с полицией республики, доставлен в больницу Косовска-Митровицы.
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Москва обеспокоена из-за фейковых материалов о химатаках в Идлибе
В России обеспокоены из-за публикаций сфабрикованных террористами материалов о «применении» Дамаском химоружия в провинции Идлиб.
Обновлено в 13:22
Экономика
В Петербурге из-за убытков прекращает работу завод электроники для боевых ракет
«Убыток сложился из-за того, что цена на изделия для гособоронзаказа в 2018 году была установлена заказчиком ниже уровня рентабельности», – говорится в официальном отчете за подписью гендиректора Ольги Грасмик.
Обновлено в 12:22
Спорт
Петербург примет чемпионат мира по волейболу в 2022 году
Международная федерация волейбола утвердила восемь российских городов, в которых пройдут матчи чемпионата мира среди мужских сборных 2022 года.
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Происшествия
Экс-главу Росграницы арестовали по новому делу
Обновлено в 13:42
Политика
Львовские депутаты потребовали от Зеленского не говорить по-русски
Как сообщает «Радио Свобода», депутаты заявили новоизбранному президенту, что он в публичной сфере нарушает украинское законодательство об обязательном использовании государственного языка в выступлениях, комментариях и интервью.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский нанесет первый зарубежный визит в Брюссель
Президент Украины Владимир Зеленский совершит свой первый зарубежный визит в Брюссель 4-5 июня.
Обновлено в 11:23
Политика
Депутат Свердловского заксобрания принес на заседание кота
Обновлено в 11:30
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Политика
Супрун нашла вину России в плохом иммунитете украинцев
На прошлой неделе Супрун заявила, что Россию нужно исключить из Совбеза ООН.
Обновлено в 13:32
Политика
В МВД и Минобороны выступили против обращения «господин»
Ранее депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву заменить нынешнее обращение "товарищ" на дореволюционный вариант.
Обновлено в 10:02
Политика
Захарова, комментируя гражданство Саакашвили, заступилась за Королеву
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала решение президента Украины Владимира Зеленского вернуть гражданство опальному экс-президенту Грузии и экс-губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили.
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Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Четырехлетний ребенок сбил на машине старушку в Тамбове
Обновлено в 08:38
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В Ростове-на-Дону три женщины забили до смерти знакомого мужчину
Правоохранители задержали трех жительниц Ростова-на-Дону, подозреваемых в том, что до смерти забили своего знакомого, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Обновлено в 11:54
Шоу-бизнес
5-летняя дочь Аллы Пугачевой раскрыла секрет ее молодости
Елизавета Галкина каталась на качелях, в то время как ее мама напевала Лизе трогательную песню «Куда уходит детство».
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Глава Генштаба ВСУ опозорился на передовой в Донбассе
Начальник Генштаба ВСУ Хомчак во время вчерашнего визита на передовую с президентом Украины Зеленским неправильно надел бронежилет, сообщает украинское издание "БезТабу".
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Игорь Никитин признан лучшим тренером сезона КХЛ
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В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
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Литва потребовала признать ошибку при голосовании на Евровидении
Литовский певец Юриюс Векленко не прошел в финал Евровидения из-за ошибки в подсчете голосов, утверждает общественный вещатель LRT.
Обновлено в 12:47
Общество
В пензенской школе во время ЕГЭ сняли двери в туалетах
Как пояснили в департаменте образования горда Заречного, в единственной школе, где выпускники могут сдать ЕГЭ, в разгар экзаменов решили заменить сломанные двери в туалетах.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
В Киеве раскрыли тайну операции по «деоккупации» Крыма
Экс-начальник Генштаба ВС Украины Владимир Замана рассказал, что 1 марта 2014 года военные страны начали операцию, которая была нацелена на разблокирование Крымского полуострова, но она была прекращена.
Обновлено в 13:05
Общество
Российских школьников начнут обучать ЗОЖ
К 2020 году в российских школах могут появиться программы, направленные на формирование здорового образа жизни (ЗОЖ).
Обновлено в 05:08