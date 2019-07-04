Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.

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Эльвира Набиуллина выступила на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент The Moscow Post. Во время выступления Набиуллина отметила, что цены на нефть несколько выше ожиданий, Россия продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала.

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