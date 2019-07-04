Экономика
Глава ЦБ назвала главные ограничения для развития экономики страныThe Moscow Post вчера в 03:25
Эльвира Набиуллина выступила на Международном финансовом конгрессе, передает корреспондент The Moscow Post. Во время выступления Набиуллина отметила, что цены на нефть несколько выше ожиданий, Россия продолжает быть интересной для глобальных рынков капитала.
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Главные ограничения для развития российской экономики - внутренние, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Международном финансовом конгрессе.ТАССвчера в 04:02
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Глава ЦБ Набиуллина: Российская экономика нуждается в серьезных структурных преобразованиях
Эхо Москвывчера в 06:09
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Похитившую более 20 млн рублей кассиршу из Башкирии задержали в Казани
Обновлено вчера в 19:03
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Отделение Samsung в Австралии обвинили в недобросовестной рекламе
На Samsung в Австралии подала иск Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC), а причиной стала недобросовестная реклама.
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В Красноярском крае из колонии сбежал заключенный
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Меган Маркл пришла на Уимблдон поддержать Серену Уильямс
Минувшим днем Меган Маркл снова неожиданно вышла в свет.
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Происшествия
В Ингушетии жестоко избита 7-летняя девочка
Обновлено в 02:27
Экономика
Финская Neste продает «Татнефти» сеть из 75 АЗС в России
Финская корпорация Neste договорилась о продаже "Татнефти" сети из 75 автозаправочных станций (АЗС) и терминала в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении "Татнефти".
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На Ямале поселок остался без крыш из-за урагана
В поселке Ханымей в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) прошел сильный ураган. Ветер срывал с домов крыши и обшивку.
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Политика
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией Минских соглашений
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте прокомментировал призывы европейских партнёров к Москве относительно необходимости соблюдения положений Минских соглашений.
Обновлено вчера в 13:56
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате
Обновлено вчера в 02:47
Общество
В России изменились правила работы нотариусов
Изменения в правила работы нотариусов, которые вступают в силу с 5 июля, упростят подтверждение права на наследство.
Обновлено в 01:21
Происшествия
Избивший ликвидатора Чернобыльской аварии подросток объяснился
Подросток, избивший в московском метро ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС Игоря Брехова, пожалел о своем поступке, начал страдать от панических атак и проблем с сердцем.
Обновлено в 02:55
Политика
Украина заявила о желании осваивать Арктику
Обновлено в 03:21
Музыка
Ванесса Паради на концерте поставила зрителя на место
Ванесса Паради на концерте в Париже поставила на место зрителя, который начал драться, сообщает gala.fr.
Обновлено вчера в 17:14
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи
Среди специалистов в возрасте от 18 до 30 лет на самую высокую зарплату рассчитывают молодые люди из сферы информационных технологий, пишет RT со ссылкой на результаты опроса, проведенного Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС).
Обновлено в 02:50
Политика
На Украине арестовали экс-начальника ПВО бригады ДНР
На Украине суд арестовал экс-начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашённой Донецкой народной республики Владимира Цемаха.
Обновлено вчера в 22:30
Интернет
Сбой в Facebook показал, как работает искусственный интеллект компании
Перебои в работе показали, как искусственный интеллект компании «видит» фотографии.
Обновлено в 03:26
Общество
В Роструде разъяснили, как платить работающим за отпускников
Роструд разъяснил порядок таких выплат, пишет 5 июля «Российская газета».
Обновлено в 02:54
Происшествия
Псковскую журналистку внесли в список экстремистов Росфинмониторинга
В начале года против Прокопьевой завели дело об оправдании терроризма.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Применение силы против подростка на акции за Голунова сочли нарушением
Останкинская межрайонная прокуратура внесла представление руководству отдела МВД по Алексеевскому району Москвы в связи с жестким задержанием подростка на несанкционированной акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:19
Политика
Польша ищет свидетелей Волынской резни
"Комиссия по расследованию преступлений против польского народа отделение в Люблине разыскивает пострадавших лиц и свидетелей преступлений геноцида, совершенных в период 1939-1945 годов членами ОУН-УПА и другими лицами-соучастниками против населения польской национальности, проживавшего в Волынском воеводстве", - говорится в объявлении ИНП, размещенном на сайте польской дипмиссии.
Обновлено вчера в 12:56
Общество
В Приангарье введён новый вид компенсации для пострадавших от паводка
Отдельные категории жителей Иркутской области, пострадавших от мощнейшего наводнения, получат дополнительные денежные выплаты из областного бюджета.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Способ поднять пенсию до 56% от заработка нашли в России
В НАПФ полагают, что на фоне невысоких доходов населения следует ввести систему софинансирования, когда 2% взносов осуществляет работодатель, 2% — гражданин, 1% — государство.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Компания Прохорова попросила 60 млрд рублей господдержки
Принадлежащая миллиардеру Михаилу Прохорову горно-металлургическая компания «Интергео» попросила 60 млрд рублей господдержки.
Обновлено в 02:06
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали
Обновлено вчера в 22:27
Общество
Роскачество рассказало, как правильно перевозить детей в автомобиле
Роскачество напоминает, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, правильное использование детских автокресел может снизить количество смертей на дороге детей в возрасте до 12 лет примерно вдвое, а младенцев – на 70%.
Обновлено в 01:13
Театры
В Омск на гастроли приедет театр из Ярославля
О начале продаж на сайте Омского академического театра драмы будет сообщено дополнительно.
Обновлено в 02:42
Футбол
«Приносим извинения всем истинным болельщикам». «Чайка» выступила с обращением
Руководство "Чайки" выступило с обращением на официальном сайте клуба.
Обновлено в 03:14
Общество
Росстат объяснил резкий рост продолжительности жизни перед выборами
Рост перед выборами В 2018 году ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) при рождении в России выросла всего лишь на 0,2 года (до 72,9 года), сообщил в июне Росстат.
Обновлено в 00:00