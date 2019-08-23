Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютойРБК вчера в 16:20
Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.
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с чего всё началось
«В многополярном мире нам нужна многополярная валюта»,— сказал Марк Карни на ежегодной конференции Федеральной резервной системы в США, передает телеканал CNBC.Коммерсантъвчера в 23:45
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