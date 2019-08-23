с чего всё началось

Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

Гаджеты Xiaomi Mi 9 получил апдейт прошивки MIUI на базе Android 10 Китайский смартфон Xiaomi Mi 9 получил новую версию прошивки MIUI на базе операционной системы Android 10.

Политика Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

Культура На фестивале «Таврида — АРТ» установили два рекорда России На фестивале "Таврида — АРТ" в Крыму были установлены сразу два рекорда России. Мероприятие проходит в бухте Капсель близ Ялты.

Футбол «Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью в матче седьмого тура РПЛ "Краснодар" на своем поле сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче седьмого тура Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Политика Трамп заявил о новом увеличении пошлин на китайские товары Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году после того, как Дональд Трамп ввел и увеличил пошлины на ввоз ряда китайских товаров.

Армия и оружие Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Политика Медведев назвал условия перехода на четырёхдневную рабочую неделю Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен, но «не сию секунду», заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

Политика США планируют вновь открыть консульство в Гренландии Как передает Ассошиэйтед Пресс, свое решение Госдепартамент объясняет планами по увеличению присутствия страны в Арктике.

Космос ЦУП допустил перестыковку другого корабля для стыковки «Союза» с МКС Ранее 24 августа «Союз» с роботом Федором на борту не смог в запланированное время состыковаться с МКС из-за возможных неполадок в системе стыковки.

Наука Голосовые помощники жалуются на грубость пользователей Центр социального проектирования "Платформа" опубликовал результаты эксперимента, который показал, что роботы жалуются на человеческую грубость, прогнозируют войну человечества с машинами, а также хотят полететь в космос.

Футбол «Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Хераклесом» в чемпионате Голландии В матче четвертого тура голландской эредивизии "Витесс" под руководством российского специалиста Леонида Слуцкого на поле стадиона "Полман" в Алмело сыграл вничью с местным "Хераклесом".

Общество В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".

Единоборства Сергей Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Россиянин Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по боксу в полутяжелой весовой категории, победив нокаутом Энтони Ярд из Великобритании.

Политика Трамп не хотел приезжать на саммит G7 По информации американского телеканала CNN, президент США Дональд Трамп не хотел ехать на саммит «Большой семерки» во французском Биаррице.

Авто УАЗ напомнил об уникальном УАЗ-915Б для военной авиации Яркий пример – УАЗ-915Б с аэродромным передвижным агрегатом (АПА), построенный на базе ГАЗ-69 для электростартерного запуска авиационных двигателей.

Культура Forbes составил список самых высокооплачиваемых актрис мира Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира. Список был опубликован на официальном сайте издания.

Кино Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.