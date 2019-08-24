Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютойРБК 16:20
Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 21:14, Ашберн
Общество
Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели
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Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.
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Лукашенко представят программу интеграции с Россией
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Обновлено в 15:48
Политика
Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД
Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.
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Общество
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Обновлено в 14:29
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Обновлено в 09:59
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
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Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.
Обновлено в 14:41
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Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
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Экономика
Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка
За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании.
Обновлено в 17:06
Экономика
США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн
Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Обновлено в 03:19
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Происшествия
Жителя Нью-Йорка насмерть раздавило лифтом
Обновлено в 11:58
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Электрохэтч Chevrolet Bolt увеличил запас хода до 417 км
Обновлено в 04:51
Экономика
Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей
Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.
Обновлено в 07:30
Футбол
Фернандо Торрес провёл прощальный матч
Обновлено в 11:41
Технологии
В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту
«Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы
Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.
Обновлено в 10:18
Музыка
В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня»
Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.
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Здоровье
8 признаков, которые указывают на когнитивное расстройство
Специалисты назвали симптомы, которые могут указывать на когнитивное расстройство.
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Здоровье
Глава комздрава Вылегжанин - Путину: «Предложения Кремля родом из Ленобласти»
Ситуация в первичном звене здравоохранения — амбулаториях и дневных стационарах — стала первой темой совещания 20 августа во главе с Владимиром Путиным.
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Шоу-бизнес
Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом
Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.
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Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.
Обновлено в 13:29
Космос
Россия отправила человекоподобного робота на МКС
Роскосмос отправил на международную космическую станцию человекоподобного робота по имени «Федор», сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 02:45