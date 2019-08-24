Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

Общество Эксперт рассказал, когда ждать внедрения четырехдневной рабочей недели Директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков раскрыл возможный срок запуска четырехдневной рабочей недели в России.

Политика Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.

Футбол Могилевец пропустит матч с «Ростовом» Футболист "Рубина" Павел Могилевец еще не восстановился после травмы и не сыграет в матче 7-го тура чемпионата России с "Ростовом", заявил старший тренер казанского клуба Роман Шаронов.

Политика Лукашенко представят программу интеграции с Россией В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Политика Кремль анонсировал важное заявление Путина по ДРСМД Сегодня, 23 августа, президент России Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, на котором обсуждалась проблематика Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в контексте недавнего испытания США ракеты среднего радиуса действия с сухопутным наземным стартом.

Хоккей Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин 1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.

Здоровье В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.

Политика Макрон заявил, что «капитализм деградировал и сошел с ума» Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы после саммита Группы семи, который пройдет 24-26 августа в Биаррице, было начато на различных уровнях рассмотрение вопроса о реформе мировой системы отношений.

Культура Никита Михалков перенес серию операций на ноге Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.

Экономика Роснано сообщило о 14 млрд рублей убытка За первое полугодие 2019 года чистый убыток АО «Роснано» по МСФО составил 13,9 млрд рублей, сообщили в компании.

Экономика США оштрафовали Deutsche Bank на $16,2 млн Deutsche Bank согласился выплатить $16,2 млн для урегулирования обвинений в нарушении американского закона о коррупции, сообщили в федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

Происшествия Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.

Экономика Минтруд установил величину прожиточного минимума 11 185 рублей Министерство труда России установило величину прожиточного минимума за II квартал 2019 года в размере 11 185 рублей.

Технологии В России научились распознавать и отслеживать человека по силуэту «Заключается технология в том, что мы не только можем идентифицировать силуэт, но и отслеживать его перемещение практически по всем камерам города», — заявил он.

Происшествия Трое участников ночной перестрелки в Краснодаре арестованы Ранее со ссылкой на следователей сообщалось, что в ночь на 21 августа на улице Ставропольской неустановленное лицо в ходе конфликта между группой граждан произвело множество беспорядочных выстрелов и не менее двух выстрелов в находящегося там же 27-летнего мужчину.

Музыка В Москве открывается фестиваль военных оркестров «Спасская башня» Как заверили устроители, "Спасская башня" не имеет аналогов в мире и подтверждает статус одного из крупнейших международных культурных проектов России: за минувшие 12 лет фестиваль принял более 160 коллективов из 54 стран и вошел в тройку самых известных военно-музыкальных смотров мира.

Здоровье Глава комздрава Вылегжанин - Путину: «Предложения Кремля родом из Ленобласти» Ситуация в первичном звене здравоохранения — амбулаториях и дневных стационарах — стала первой темой совещания 20 августа во главе с Владимиром Путиным.

Шоу-бизнес Майли Сайрус прокомментировала развод с Лиамом Хемсвортом Американская певица и актриса Майли Сайрус впервые решила прокомментировать развод с актером Лиамом Хемсвортом в социальных сетях после того, как ее стали обвинять в изменах и обмане.

Политика В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.