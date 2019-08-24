Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

Политика Захарова ответила Киеву на слова об украинском флаге над Владивостоком Ранее Омелян выступил с утверждением о том, что "над Владивостоком снова будет украинский флаг", как это было "100 лет назад", сообщило украинское интернет-издание "ПолитНавигатор".

Шоу-бизнес Сын Игоря Верника вытер нос пятитысячной купюрой и разгневал россиян Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин выложил фото высмаркивающегося Верника-младшего и написал, что сын актера оскорбил национальные символы, изображенные на купюрах.

Гаджеты OnePlus презентовала дизайн модели смартфона 7T с необычной камерой 24 августа представлен новый дизайн смартфона OnePlus модели 7T с необычной тройной камерой.

Происшествия Двое полицейских пострадали в Финляндии в результате стрельбы Неизвестные злоумышленники устроили стрельбу в финском городе Порвоо в ночь на воскресенье, в результате чего ранения получили двое сотрудников полиции.

Гаджеты Фотография и некоторые характеристики смартфона Redmi Note 8 Pro Как известно, 29 августа Xiaomi представит смартфоны Redmi Note 8 и Note 8 Pro.

Политика Елизавета II пожаловалась на Трампа, испортившего ее газон Королева Британи Елизавета II посетовала на то, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп испортил газон на лужайке перед Букингемским двором.

Единоборства Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Происшествия В Берлине задержан россиянин, подозреваемый в убийстве грузина В Берлине по подозрению в убийстве гражданина Грузии задержан россиянин.

Происшествия В Чувашии пять человек погибли в лобовом ДТП Накануне вечером в Шемуршинском районе Чувашской Республики произошло столкновение двух легковушек, в результате которого погибли пять человек.

Кино Вышел первый ролик полнометражного фильма по сериалу «Во все тяжкие» Стриминговый сервис Netflix опубликовал на YouTube первый ролик полнометражного фильма, снятого по сериалу «Во все тяжкие» (Breaking Bad).

Шоу-бизнес Светлана Лобода показала редкое фото с младшей дочерью Певица Светлана Лобода порадовала поклонников редкими фото своей младшей дочери Тильды, которые она опубликовала в Instagram.

Политика Шойгу предложил Молдавии утилизировать боеприпасы в Приднестровье Президент Молдавии Игорь Додон после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российская сторона предложила начать процесс утилизации боеприпасов из Приднестровья.

Наука Ученые назвали самую «страшную» группу крови Научные сотрудники Гарвардского университета сообщили, что самой «страшной» группой крови является четвертая отрицательная.

Происшествия С кукурузного поля в Подмосковье увезли все части аварийного А321 Все части самолета Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, вывезены с кукурузного поля, сообщили в воскресенье РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

Экономика «Тольяттиазот» утвердил инвестпрограмму на 10 лет в объеме 39 млрд руб Инвестиции на закупку у Барнаульского вагоноремонтного завода вагонов-хопперов составят более 2 млрд руб. ТОАЗ закупит 200 вагонов, предназначенных для перевозки сырья, еще 200 вагонов могут быть взяты в лизинг.

Политика Джонсон и Трюдо требуют деэскалации в Гонконге Ситуацию в Гонконге обсудили во время саммита G7 в Биаррице премьер-министры Великобритании и Канады Борис Джонсон и Джастин Трюдо.

Политика Иран ввел санкции против американского Фонда защиты демократии Иран добавил американский Фонд защиты демократии и его руководителя Марка Дубовица в список организаций, на которые распространяется действие санкций.