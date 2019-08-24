Финансы
Глава британского центробанка предложил отказаться от доллараРоссийская газета 23 августа в 21:12
Глава ЦБ Англии Марк Карни предложил заменить доллар новой резервной валютой. По его словам, мир стал слишком сильно зависеть от экономики США. Карни отметил, что роль развивающихся рынков растет, а использование американской валюты несет риск.
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В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
Экономика Гонконга находится под ударом из-за привязки местной валюты к доллару
Ежедневные Новости Владивостока22 августа в 17:41
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
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Кибербуллингом называют целенаправленную и повторяющуюся травлю в интернете.
Обновлено в 01:00
Происшествия
В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда
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Обновлено вчера в 08:56
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После поцелуя Трампа с Брижит Макрон его жена поцеловала Трюдо
Внимание СМИ привлек обмен поцелуями на саммите G7 между главой американского государства Дональдом Трампом, супругой президента Франции Брижит Макрон, а также женой президента США Меланьей Трамп и премьер-министром Канады Джастином Трюдо.
Обновлено вчера в 21:55
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Росстат рассказал, сколько в России женщин на тысячу мужчин
По данным ведомства, в текущем году на 1 тысячу мужчин приходится 1154 женщины, к 2036 году это соотношение будет 1 тысяча к 1128.
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NASA расследует первое преступление, совершенное в космосе
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Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
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Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
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Ковалев нокаутировал Ярда в конце поединка
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Меркель призвала провести встречу в нормандском формате в Париже
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Компании из Китая купили более 50% акций украинской «Мотор Сич»
Китайские компании Skyrizon Aircraft и Xinwei Group приобрели более 50% акций завода "Мотор Сич" - единственного предприятия на Украине, специализирующегося на производстве авиационных двигателей.
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