с чего всё началось

Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

Футбол «Наполи» в результативном матче обыграл «Фиорентину» «Фиорентина» на своем поле уступила «Наполи» 24 августа в матче 1-го тура чемпионата Италии по футболу.

Единоборства Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).

Здоровье Евгений Куйвашев проведёт совещание по проблемам в здравоохранении Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ближайшие дни проведёт совещание по проблемам здравоохранения в регионе.

Происшествия NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.

Происшествия В Подмосковье коллекторы обстреляли отца с ребенком В Подмосковном Красногорске коллекторы открыли огонь из пневматического оружия по отцу с ребенком.

Общество Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.

Политика В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.

Политика В Кремле сообщили о недовольстве Путина ситуацией в угольной отрасли Как отметил Песков, эти поручения даны практически за сутки до Дня шахтера.

Общество Минздрав заявил об отсутствии дефицита инсулина в России Дефицита инсулина в России в настоящее время нет, объем производства препарата полностью покрывает текущую потребность, говорится в сообщении пресс-службы Минздрава, опубликованном на сайте.

Армия и оружие Лондон направил эсминец Defender в Ормузский пролив Эсминец Defender, принадлежащий Военно-морским силам (ВМС) Великобритании, направлен для охраны торговых судов в Ормузский пролив.

Армия и оружие В КНДР заявили об успешном испытании новой ракетной пусковой установки КНДР провела 24 августа испытание новой ракетной пусковой установки под наблюдением лидера страны Ким Чен Ына.

Происшествия В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.

Политика Власти Германии потребовали удалить украинский сайт «Миротворец» «Федеральное правительство совершенно определенно осуждает «Миротворец» и требует от украинского правительства и органов власти предпринять действия по его удалению», — сообщается в ответе.

Политика Лидеры G7 обсудили вопрос возвращения России Лидеры стран «Большой семерки» во время саммита во французском Биаррице обсудили вероятность возвращения к формату G8 с участием России, пишет 25 августа агентство Киодо.

Общество В Москве митинг-концерт в честь Дня флага собрал 110 тысяч человек Более 110 тысяч человек пришли на проспект Академика Сахарова в Москве, чтобы отпраздновать 350-летие российского триколора, сообщили организаторы, собрав данные по "белым рамкам".

Политика Крымские татары отвергли предложение Зеленского по автономии По словам Зеленского, партия "Слуга народа" готовит три закона по крымскому вопросу, предложенные крымскими татарами.

Общество Контрольная забота: чего ждут россияне от системы образования От реализации национального проекта «Образование» ждут модернизации учебной инфраструктуры, перехода на новые технологии и улучшения общей атмосферы в школах.

Происшествия В Калужской области убили ветерана войны Жителя Калужской области задержали по подозрению в убийстве 92-летнего ветерана, участника Великой Отечественной войны.

Происшествия Пять человек пострадали из-за удара молнии в США Уточняется, что на настоящий момент ничто не угрожает жизни пострадавших. Ранее в польских Татрах погибли пять человек от ударов молнии.

Космос День рождения операционной системы Linux Работа началась в апреле 1991 года, однако, днём рождения системы принято считать 25 августа, когда Торвальдс отправил сообщение членам группы энтузиастов, интересующихся проектом Minix, в котором рассказал о начале работы над собственной операционной системой.

Общество Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.

Футбол «Реал» упустил в концовке победу над «Вальядолидом» Мадридский «Реал» не смог победить «Реал Вальядолид» в домашнем матче 2-го тура чемпионата Испании.

Футбол Главный тренер «Барселоны»: «Неймар пробуждает большие ожидания» Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал информацию о возможном переходе форварда «ПСЖ» Неймара.