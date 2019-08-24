Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютойРБК 23 августа в 16:20

Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.
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