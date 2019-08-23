с чего всё началось

Доллар в нынешней ситуации оказывает дестабилизирующее влияние на мировую экономику. С таким заявлением выступил глава ЦБ Англии Марк Карни на встрече с главами центральных банков разных стран мира и руководителями подразделений ФРС США в американском городе Джексон Хоул.

Футбол «Спартак» предложил за полузащитника «Славии» Крала 7 млн евро По информации источника, «Спартак» уже направил «Славии» предложение в 7 млн евро, 3 млн евро из которых предусмотрены в качестве бонусов.

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Происшествия Возбуждено уголовное дело после ДТП с пятью погибшими в Калуге Два ребёнка и три взрослых получили несовместимые с жизнью травмы После гибели двух детей и трёх взрослых в ДТП под Калугой сотрудники УМВД возбудили уголовное дело, сообщили в ведомстве.

Армия и оружие Военные учения близ спорных с Японией островов проводятся Южной Кореей Маневры получили название "Учения по обороне территорий в Японском море", их задачей является отработка способов защиты территорий в акватории, "в том числе и островов Токто", подчеркнул источник агентства.

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Кино Disney показывает первое фото Эммы Стоун в роли Круэллы Де Виль На фотографии изображена Эмма Стоун в роли Круэллы Де Виль с фирменной черно-белой прической, темными тенями над глазами, а также одетая в черную кожаную клетчатую куртку.

Происшествия Вертолет Ми-2 разбился на Кубани Вертолет Ми-2 упал в субботу в Каневском районе Краснодарского края, погиб пилот. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах края.

Общество В Росгвардии изучат законопроект об идентификации личности сотрудников В Росгвардии ознакомятся с законопроектом, согласно которому сотрудники ведомства во время службы будут обязаны носить на форме специальные идентификационные номера.

Политика Марин Ле Пен прокомментировала перспективы возвращения России в G8 В вопросе возвращения России в формат G8 ЕС «воспроизводит абсурдную пародию на холодную войну».

Космос NASA оценило опасность Солнца для Земли Специалисты NASA рассказали о том, насколько Солнце может быть опасно для Земли.

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