Финансы
Глава центробанка Великобритании предложил отказаться от доллараМонаВиста 24 августа в 03:38
Глава Центрального Банка Великобритании Марк Карни неожиданно заявил о том, что необходимо отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты.
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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъ23 августа в 23:45
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 01:42, Ашберн
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