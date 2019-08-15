Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе. Об этом сообщается на сайте барнаульской администрации в четверг, 15 августа.

Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желанию

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