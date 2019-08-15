Политика

Глава Барнаула ушел в отставку по собственному желаниюИзвестия 01:04

Мэр Барнаула Сергей Дугин написал заявление об отставке по собственному желанию, документ зарегистрирован в городской думе. Об этом сообщается на сайте барнаульской администрации в четверг, 15 августа.
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Сергей Иванович Дугин
Российский государственный деятель, возглавляет администрацию города Барнаула с 25 декабря 2015 года. В 2009-2015 годы занимал должность начальника Главного управления Алтайского края по труду и социальной защите.
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