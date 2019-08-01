Финансы
Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию BrexitРИА Новости 07:57
Британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, заявил глава Банка Англии Марк Карни. Он отметил, что Банк Англии начал подготовку к Brexit сразу после объявления итогов референдума в июне 2016 года.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:04, Ашберн
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон
Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ
Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.
Обновлено в 08:52
Футбол
Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив»
Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».
Обновлено в 06:56
Армия и оружие
США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии
США в Сирии Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников
Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.
Обновлено в 07:08
Общество
Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет
Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.
Обновлено в 00:00
Политика
Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь в тушении пожаров
Россия при необходимости воспользуется предложенной США помощью в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено вчера в 17:26
Общество
Школьная задача по математике вызвала споры в Сети
Обновлено в 05:37
Музыка
Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем
Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных
Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.
Обновлено вчера в 08:27
Происшествия
Посадка появившегося из ниоткуда гигантского самолета попала на видео
В Сети появилось видео посадки самолета, внезапно появившегося из тумана.
Обновлено в 07:59
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбуза
Обновлено в 08:18
Политика
МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР
Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.
Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес
Елизавета II сделает Меган Маркл «душевный» подарок
В воскресенье, 4 августа Меган Маркл исполнится 38 лет. Для нее эта дата станет по-настоящему особенной.
Обновлено в 08:05
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес
Водонаева пожаловалась на «злые лица» россиян
Обновлено в 06:17
Общество
ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб
Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.
Обновлено в 08:13
Финансы
Курс доллара впервые с июня превысил 64 рубля
В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 19 июня 2019 года, передает ТАСС.
Обновлено в 08:36
Авто
АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada
С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 03:21
Политика
Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы»
Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 07:17
Космос
Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады
Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.
Обновлено в 06:27
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал 4 млрд просмотров на YouTube
Обновлено вчера в 12:29
Авто
В 2018 году петербургский завод Hyundai снизил прибыль, завод Ford вышел из убытка на миллиардную прибыль и закрылся
Финпоказатели петербургского завода Toyota в системе "СПАРК-Интерфакс" не указаны, так как предприятие является филиалом московского ООО "Тойота Мотор", которое в 2018 году увеличило чистую прибыль на 51% - до 12,4 млрд рублей.
Обновлено в 08:33