Британский банковский сектор готов к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, заявил глава Банка Англии Марк Карни. Он отметил, что Банк Англии начал подготовку к Brexit сразу после объявления итогов референдума в июне 2016 года.

Глава Банка Англии заявил о готовности к любому сценарию Brexit

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Гаджеты Xiaomi разработала самый мощный в мире смартфон Китайская компания Xiaomi разработала смартфон Black Shark 2 Pro, оснащенный восьмиядерным процессором и 12 ГБ оперативной памяти.

Политика Роскомнадзор даст «зеркальный» ответ на действия против российских СМИ Роскомнадзор подготовит поправки в законодательство для "зеркального" ответа на пристрастное отношение к российским СМИ за границей.

Футбол Агент заявил, что Джорджевич может перейти в «Локомотив» Игорь Глушевич, который представляет интересы форварда «Зенита» Луки Джорджевича, рассказал о возможном трансфере клиента в московский «Локомотив».

Армия и оружие США подтвердили, что поддерживают боевиков в Сирии США в Сирии Соединенные Штаты и другие члены Совместной объединенной оперативной группы с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию "Непоколебимая решимость" против террористической группировки "Исламское государство" *, причем в Сирии действуют без согласия ее официальных властей.

Армия и оружие Шойгу приказал ввести надбавки в половину оклада ряду контрактников Военнослужащие контрактной службы с первого по четвертый тарифный разряд с 1 сентября начнут получать ежемесячные надбавки в половину размера своего оклада.

Общество Четверть россиян потеряли доверие к телевидению за десять лет Доверие к телевидению как источнику новостей в последние годы колеблется вокруг 55% респондентов, хотя десять лет назад около 80% респондентов доверяли ТВ.

Политика Путин поблагодарил Трампа за предложенную помощь в тушении пожаров Россия при необходимости воспользуется предложенной США помощью в тушении лесных пожаров в Сибири.

Музыка Участник группы Rammstein назвал Горбачева героем Участник музыкального коллектива Rammstein, клавишник Кристиан Флаке Лоренц заявил, что он считает Михаила Горбачева героем.

Происшествия Элитный спецназ ФСБ уличили в перевозке денег на больничных Сотрудники спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России занимались перевозкой средств, которые банкиры передавали крышевавшим их силовикам.

Политика МИД России высказался о гибели российских журналистов в ЦАР Погибшие в Центральноафриканской республике (ЦАР) в 2018 году российские журналисты получили туристические визы, введя в заблуждение официальные органы власти.

Шоу-бизнес Елизавета II сделает Меган Маркл «душевный» подарок В воскресенье, 4 августа Меган Маркл исполнится 38 лет. Для нее эта дата станет по-настоящему особенной.

Общество Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.

Общество ФБК нашел у родственников вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд руб Общую стоимость имущества фонд оценивает в 6,5 млрд руб. РБК запросил комментарий у пресс-секретаря московского мэра Сергея Собянина Гульнары Пеньковой.

Финансы Курс доллара впервые с июня превысил 64 рубля В последний раз курс доллара находился выше отметки в 64 рубля 19 июня 2019 года, передает ТАСС.

Авто АвтоВАЗ повысил цены на все автомобили Lada С 1 августа текущего года российская компания «АвтоВАЗ» подняла рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

Политика Ляшко призвал избавить Украину от «нашествия зеленой чумы» Лидер украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко сообщил, что объединяется с мэром Киева Виталием Кличко для противостояния президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Космос Дым от пожаров в Сибири достиг США и Канады Дым от горящих сибирских лесов достиг территории Аляски и западного побережья Канады, сообщает NASA со ссылкой на спутниковые снимки.