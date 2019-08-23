Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллараИзвестия 00:25
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC. По словам Карни, использование доллара создает риски, в том числе это связано с торговыми войнами, из-за которых страдают не только их участники, но и другие игроки на рынке.
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с чего всё началось
«В многополярном мире нам нужна многополярная валюта»,— сказал Марк Карни на ежегодной конференции Федеральной резервной системы в США, передает телеканал CNBC.Коммерсантъвчера в 23:45
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 20:30, Ашберн
Футбол
Даниил Фомин: «Приезд Черчесова был мотивацией для меня»
Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал победу над «Зенитом» (1:0) в седьмом туре чемпионата России.
Обновлено в 20:22
Происшествия
Архангельский Минздрав объяснил найденный у одного из врачей цезий-137
У одного из архангельских медиков, который работал с пострадавшими в результате аварии на военном полигоне под Северодвинском, когда при испытании жидкостной реактивной двигательной установки там произошел взрыв, нашли радиоактивный цезий-137.
Обновлено вчера в 08:23
Политика
Как пакт Молотова — Риббентропа предопределил победу над нацизмом
80 лет назад был заключён договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, известный также как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено вчера в 02:45
Происшествия
NYT узнала о первом совершенном в космосе преступлении
События могут привести к первым в истории обвинениям в совершении преступления в космосе, отмечает издание.
Обновлено в 15:02
Кино
Кинокомпания России подала иск на Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера
Обновлено вчера в 04:42
Политика
В Кремле объяснили причины отставки посла России в Британии Яковенко
Посол РФ в Великобритании и Северной Ирландии Александр Яковенко оставил свою должность и вернулся домой.
Обновлено в 16:01
Авто
Новый Mercedes C-Class 2021 модельного года появился на фото
Экстерьер автомобиля, как видно на рендерах, будет выполнен в актуальной фирменной стилистике немецкого бренда: все его черты прослеживаются в новых седанах и купе CLS, CLA, а также внедорожниках GLA и GLS.
Обновлено вчера в 06:31
Единоборства
Ковалев победил нокаутом в бою за титул чемпиона мира по боксу
Российский боксер Сергей Ковалев победил британца Энтони Ярда и защитил титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO).
Обновлено в 15:37
Армия и оружие
Военные Израиля атаковали объекты иранских сил в Сирии
Израиль атаковал объекты иранских сил в Сирии, расположенные к юго-востоку от Дамаска.
Обновлено в 17:50
Политика
США намерены помешать Китаю купить украинский завод «Мотор Сич»
Советник президента США по вопросам национальной обороны Джон Болтон намерен помешать приобретению группой компаний, в том числе китайской Beijing Skyrizon Aviation, украинского предприятия «Мотор Сич», сообщает The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в американской администрации.
Обновлено в 10:09
Происшествия
В Подмосковье завершился демонтаж аварийно севшего A321
В Подмосковье завершился демонтаж самолета Аirbus A321 «Уральских авиалиний», который аварийно сел в кукурузном поле 15 августа.
Обновлено в 10:37
Авто
Выпуск кроссовера Toyota RAV4 наладят в России
Toyota запускает производство четвертого поколения модели RAV4 на заводе Санкт-Петербурге 1 октября.
Обновлено 22 августа в 05:58
Общество
Росгвардейцев могут обязать представляться гражданам
Заместитель председателя комитета комитета Госдумы по безопасности Александр Хинштейн сообщил, что его члены осенью 2019 года внесут законопроект, который обяжет росгвардейцев представляться.
Обновлено в 15:58
Единоборства
Соперник Минакова сменился за несколько часов до боя
Соперник российского бойца Виталия Минакова сменился за несколько часов до боя в рамках турнира Bellator.
Обновлено в 14:48
Здоровье
Как глутамат натрия может влиять на организм, поведали специалисты
Эксперты рассказали, как на организм человека и его здоровье влияет употребление глутамата натрия.
Обновлено в 09:51
Политика
Трамп заявил о прогрессе по итогам первого дня саммита G7
Обновлено в 19:43
Музыка
Певица Юлия Чичерина назвала Крым жемчужиной России
Участница фестиваля Koktebel Jazz Party, певица Юлия Чичерина назвала Крымский полуостров жемчужиной России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:15
Игры
Хидэо Кодзима: «Когда принимаешься за новый проект, твои близкие люди и сотрудники превращаются в твоих главных врагов»
Геймдизайнер Хидэо Кодзима поделился своим взглядом на создание игр, а также раскрыл основной посыл игры Death Stranding.
Обновлено в 13:32
Общество
Москвичей предупредили о похолодании на следующей неделе
Во второй половине следующей недели в Московский регион придет похолодание, и до конца календарного лета жители столицы уже не увидят 20-градусные температуры, сообщается на сайте «Метеовести» в субботу, 24 августа.
Обновлено в 15:37
Политика
Меркель прибыла во Францию на саммит G7
Канцлер Германии Ангела Меркель прилетела во французский город Биарриц, где в эту субботу, 24 августа, состоится открытие саммита Группы семи.
Обновлено в 10:00
Космос
Астрофотограф снял головокружительное движение Земли относительно Млечного пути (видео)
На кадрах показано реальное движение Земли относительно Млечного Пути, сообщает Science Alert.
Обновлено в 03:00
Здоровье
Минздрав: Электронные сигареты приводят к тяжелым заболеваниям
Курение электронных сигарет повышает риск развития заболеваний, приводящих к летальному исходу.
Обновлено в 10:37
Происшествия
Пассажирку «Победы» не пустили на рейс до Чебоксар
Обновлено 22 августа в 10:01
Происшествия
В Астраханской области нашли потерявшегося в селе португальца
Потерявшийся в Астраханской области гражданин Португалии найден живым и не нуждается в медицинской помощи.
Обновлено в 18:56
Здоровье
Медпрофсоюз: нижнетагильских хирургов заменят медики из Екатеринбурга
Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Тагиле шесть специалистов двух хирургических отделений Центральной городской больницы № 1 города Нижнего Тагила написали заявления на увольнение по собственному желанию.
Обновлено вчера в 06:29
Культура
Скарлетт Йоханссон возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых актрис
Американская актриса Скарлетт Йоханссон вновь возглавила ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актрис по версии журнала Forbes.
Обновлено в 00:37
Происшествия
В Уфе слепую женщину не пустили с собакой-поводырем в автобус
В субботу местные СМИ сообщили, что водитель отказался впускать незрячую жительницу Уфы и ее маленькую дочь в маршрутный автобус из-за собаки-поводыря, которая сопровождала свою хозяйку.
Обновлено в 08:25
Гаджеты
Huawei подтвердила существование флагманской платформы Kirin 985
Пока непонятно, для каких моделей предназначается эта платформа, но в презентации она упомянута в связке с фирменным модемом 5G Balong 5000.
Обновлено в 02:46
Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Новый региональный самолет вместимостью 9-14 человек создадут в России на замену Ан-2 "Кукурузник", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.
Обновлено в 20:21