Финансы

Глава Банка Англии призвал отказаться от доллараИзвестия вчера в 00:25

Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC. По словам Карни, использование доллара создает риски, в том числе это связано с торговыми войнами, из-за которых страдают не только их участники, но и другие игроки на рынке.
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Почему глава Банка Англии предложил отказаться от доллара

RT на русскомвчера в 18:16

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

РБК23 августа в 16:20

В Англии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

URA.Ru23 августа в 20:43

В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты

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Глава ЦБ Англии предложил замену доллару

Газета.Ru23 августа в 19:41

В Британии захотели заменить доллар новой резервной валютой

Lenta.ru23 августа в 18:54

Банк Англии предложил отказаться от доллара как от резервной валюты

Эхо Москвывчера в 06:00
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Энергетика

Землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир

Небольшое землетрясение произошло на месте добычи сланцевого газа в английском графстве Ланкашир, сообщила компания-разработчик месторождения Cuadrilla.
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Экономика

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд

«Марвел-Дистрибуция» запустит собственный бренд Один из крупнейших российских IT-дистрибуторов «Марвел-Дистрибуция» выпустит собственные аксессуары для смартфонов, включая наушники, колонки и пауэрбанки, под брендом Accesstyle.
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Политика

Жена Макрона поцеловала Трампа на глазах у Меланьи

Жена президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон поцеловала президента США Дональда Трампа во время фотосессии по итогам окончания второго дня саммита G7.
Обновлено в 15:11
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В Чечне забросали камнями следовавший из Петербурга в Махачкалу поезд

Обновлено в 13:31
Общество

Девушка Роналду рассказала, что любила бы футболиста и нищим

Родригес добавила, что так думала не всегда, однако пересмотрела собственные взгляды на мир после того, как несколько месяцев назад потеряла отца.
Обновлено в 13:20
Политика

В Абхазии прошли выборы президента

Обновлено в 14:01
Музыка

Игорь Крутой не намерен возвращать «Новую волну» в Юрмалу

Раньше мероприятие собирало гостей в Юрмале, но в латвийский город оно больше не вернется, подчеркнул генпродюсер события.
Обновлено вчера в 11:53
Политика

Трамп поссорился с лидерами G7 из-за России

Дональд Трамп на саммите в Биаррице поссорился с коллегами из G7, настаивая на возвращении России в клуб, пишет британская газета Guardian.
Обновлено в 17:11
Происшествия

Коллекторы прокомментировали обстрел должника и его дочери

В интервью радиостанции "Говорит Москва" Мехтиев сообщил, что после того, как стало известно о случае нападения на мужчину и его дочь, сотрудники ассоциации опросили коллекторские агентства с целью выяснить, кто мог напасть с пневматическим оружием на жителя Подмосковья.
Обновлено в 16:03
Происшествия

На Камчатке спасатели ищут туристку, пропавшую на вулкане Горелом

Спасатели ведут поиск туристки, пропавшей на вулкане Горелом на Камчатке, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 18:07
Политика

Еще одна страна отозвала признание независимости Косово

27 июля признание Косово отозвала Центрально-Африканская Республика (ЦАР).
Обновлено в 19:18
Общество

Минсельхоз хочет вернуть неиспользуемые земли за счет их отъема

Минсельхоз намерен ввести в оборот 4,8 млн га земель сельхозназначения до 2024 года.
Обновлено в 14:30
Гаджеты

Смартфоны Huawei Mate 30 и Mate 30 Pro получат «экран-водопад»

Есть вероятность, что именно эти флагманские модели могут оказаться первыми в мире с новым типом экрана — waterfall screen.
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Происшествия

В Финляндии двое полицейских ранены в перестрелке

Прошлой ночью двое полицейских пострадали в перестрелке в финском городе Порвоо, пишет yle.fi.
Обновлено в 04:38
Здоровье

Названы 5 причин, которые мешают похудеть при правильном питании

Обновлено в 13:30
Политика

Меркель рассказала об условии для возвращения России к G7

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что возвращение России к странам G7 возможно в случае прогресса по Минским соглашениям.
Обновлено в 14:32
Культура

Актер Олег Меньшиков экстренно госпитализирован в реанимацию

Обновлено в 04:50
Происшествия

В США торговый центр обрушился из-за взрыва газа

Торговый центр в городе Колумбия (штат Мэриленд) частично обрушился после взрыва газа. Пострадавших в результате ЧП нет.
Обновлено в 18:44
Политика

В Госдуме одобрили лишение росгвардейцев анонимности

В комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции одобрили идею принять закон, который обяжет сотрудников Росгвардии носить на форме номер, чтобы их личность можно было установить.
Обновлено в 10:20
Происшествия

Названа причина обрушения моста под Харьковом

Причиной обвала автомобильного моста под Харьковом стал динамический удар перегруженной фуры, сообщили в пресс-службе "Укравтодора".
Обновлено в 09:28
Единоборства

Боксер Ковалев победил нокаутом и защитил титул чемпиона мира

Российский боксер Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе в бою против британца Энтони Ярда.
Обновлено вчера в 15:40
Общество

Bloomberg назвал «Аэрофлот» антилидером по доле женщин-пилотов

Обновлено в 10:02
Происшествия

В Ульяновске уволен росгвардеец, отказавший в помощи из-за обеда

Сотрудник ульяновского управления Росгвардии, отказавшийся отреагировать на просьбу о помощи из-за обеда, уволен.
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Авто

Составлен рейтинг лучших кроссоверов для российского бездорожья

Большинство современных кроссоверов предназначены в первую очередь для города, а сколь-нибудь серьезное бездорожье совсем не для них.
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Политика

В Кремле объяснили отставку посла РФ в Великобритании

В Кремле прокомментировали отставку посла России в Великобритании Александра Яковенко.
Обновлено вчера в 13:04
Армия и оружие

Самые грозные в Европе: в США оценили появление Су-30СМ у Беларуси

Обновлено в 05:31
Общество

Развод караула в Петропавловке озвучат по-английски и по-китайски

Обновлено в 12:41
Технологии

За рубежом заинтересовались космической медициной РФ

Зарубежные партнеры проявили интерес к разработкам космической медицины, созданным в России.
Обновлено в 18:25
Шоу-бизнес

Ксения Бородина поздравила мужа с днем рождения после слухов о разводе

После недавнего поздравления супруга с днем рождения фанаты должны быть уверены – все у пары хорошо.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие

Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео

Жители подмосковного поселка Жуковский наблюдают эффектные полеты российских истребителей.
Обновлено в 06:31
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