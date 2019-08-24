Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллараИзвестия вчера в 00:25
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC. По словам Карни, использование доллара создает риски, в том числе это связано с торговыми войнами, из-за которых страдают не только их участники, но и другие игроки на рынке.
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В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
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Эффектные трюки истребителя Су-57 показали на видео
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