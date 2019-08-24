Финансы
Глава Банка Англии призвал отказаться от доллараИзвестия 24 августа в 00:25
Глава Банка Англии Марк Карни призвал мир отказаться от американского доллара в качестве резервной валюты, сообщает CNBC. По словам Карни, использование доллара создает риски, в том числе это связано с торговыми войнами, из-за которых страдают не только их участники, но и другие игроки на рынке.
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Глава Банка Англии предложил вместо доллара сделать резервной цифровую валюту
Коммерсантъ23 августа в 23:45
В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
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Появились кадры с места гибели актера и режиссера Игоря Хомского
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