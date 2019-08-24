Финансы
Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютойКомсомольская правда 23 августа в 23:07
Зависимость большинства стран мира от доллара США как резервной мировой валюты связана с большими экономическими рисками, заявил глава Банка Англии Марк Карни и предложил вместо американского «зеленого» выбрать резервной новую электронную валюту.
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В Британии предложили отказаться от доллара в качестве резервной валюты
РИА Новости23 августа в 19:48
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Армия и оружие
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Малоизвестные признаки ухудшения психического здоровья назвали западные ученые.
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Мэрия Москвы объяснила отказ оппозиции в акции на 3 сентября
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Вступил в силу новый пакет санкций США из-за «дела Скрипалей»
Новый пакет американских санкций против России вступил с сегодняшнего дня в силу.
Обновлено в 02:11
Общество
Обманутый муж подал в суд на родившую от любовника жену
Высокий суд Лондона рассмотрел иск обманутого мужа, который обнаружил, что воспитывал чужого сына. Об этом пишет издание Daily Mail.
Обновлено в 02:28
Культура
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В работе сервиса «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
Пользователи "Сбербанк Онлайн" испытывают сложности с работой сервиса, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
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Президент США Дональлд Трамп решил не встречаться с главой МИД Ирана Джавадом Зарифом на саммите G7 во французском Биаррице.
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Армия и оружие
Новый самолет на замену Ан-2 «Кукурузник» создадут в России
Как сообщил РИА Новости источник в авиапроме, решение о судьбе ТВС-2ДТС, а также о том, какие его технологические особенности будут использованы при создании нового самолета, примут в сентябре.
Обновлено 24 августа в 20:21
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Россияне массово жалуются на отсутствие в аптеках преднизолона
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В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам.
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Экономика
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В России ускорят производство Ил-76МД-90А
Самолет представляет собой обновлённую версию Ил-76.
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Российский художник Артем Лоскутов объявил о создании дубинописи, «нового стиля живописи, актуального обстоятельствам».
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