Финансы

Глава Банка Англии предложил заменить доллар другой резервной валютойКомсомольская правда 23 августа в 23:07

Зависимость большинства стран мира от доллара США как резервной мировой валюты связана с большими экономическими рисками, заявил глава Банка Англии Марк Карни и предложил вместо американского «зеленого» выбрать резервной новую электронную валюту.
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