Политика
Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужбГазета.Ru 12:28
Как отмечается, экс-глава Астраханской области намерен начать работу в одной из спецслужб. При этом Морозов был врио губернатора области с сентября 2018 года. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку Морозова.
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СМИ гадают об истинной причине отставки врио губернатора Астраханской области Морозова
Астраханские новости10:00
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Lada XRAY отзывают из-за опасного дефекта
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Общество
Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации
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Происшествия
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Авто
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По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.
Обновлено вчера в 10:07
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В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.
Обновлено в 12:09
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Бари Алибасов находится в токсикореанимации
Обновлено в 02:12
Общество
На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела
Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.
Обновлено в 04:45
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Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed
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Обновлено в 12:37
Технологии
Первый в России звонок по 5G состоялся на ПМЭФ
В России впервые воспользовались сетью 5G для совершения звонка.
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Жена Хабенского показала фото подросшей дочери
На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.
Обновлено в 12:11
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Общество
Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать
Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.
Обновлено вчера в 12:22
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Обновлено в 06:35
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Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского
Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.
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Общество
Мэр Омска упала в грязь во время инспекции
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Происшествия
В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями
В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.
Обновлено в 06:33
Происшествия
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Румынский медик избил находившегося без сознания пациента батоном колбасы и отругал за пьянство, сообщает Daily Mail.
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Армия и оружие
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Днем ранее при подавлении огневых точек противника ополченцы ДНР уничтожили одного и ранили троих боевиков ВСУ.
Обновлено в 03:11