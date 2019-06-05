Глава Астраханской области покинул пост ради спецслужбГазета.Ru 12:28

Как отмечается, экс-глава Астраханской области намерен начать работу в одной из спецслужб. При этом Морозов был врио губернатора области с сентября 2018 года. Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял отставку Морозова.

Политика Зеленский рассказал о смерти «имперского проекта» России Вступление Украины в Евросоюз станет смертью российского «имперского проекта», заявил украинский лидер Владимир Зеленский на встрече с председателем Европейского совета Дональдом Туском.

Происшествия Обвиняемый по делу об убийстве бывшего спецназовца ГРУ не признал вину Гражданин Армении Нарек Степанян - один из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, - не признает вину в хулиганстве.

Шоу-бизнес Тимати показал беременный живот своей подруги Тимати опубликовал несколько совместных фото с возлюбленной, на которых легко различим заметно округлившийся живот.

Политика Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.

Общество Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации Как сообщает издание The Independent, австралийские ученые из университета Мельбурна подготовили доклад, в котором обосновали свою теорию о скорой гибели современной человеческой цивилизации.

Общество В Роскачестве настаивают на опасности кишечной палочки в чае Традиционно чай не рассматривается как источник кишечной палочки, так как перед употреблением проводится дополнительная заварка.

Политика Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно Экс-президент Украины Леонида Куча – представитель Киева на переговорах контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе – заявил, что заседание в Минске впервые прошло конструктивно.

Происшествия Школьница выжила при падении лифта с 19-го этажа Девятилетняя девочка выжила при падении лифта с 19-го этажа в китайском Шэньчжэне, сообщает РИА "Новости".

Футбол УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.

Музыка «Ленинград» выпустил новый клип Группировка «Ленинград» выпустила новый клип на песню «i_$uss».

Авто АвтоВАЗ подтвердил разработку Lada 4x4 нового поколения По словам источника, LADA 4x4 нового поколения не превратится в кроссовер. Производитель работает над созданием современного внедорожника.

Происшествия В Москве арестовали ещё одного учёного по делу о госизмене Лефортовский суд Москвы 5 июня арестовал на два месяца учёного Романа Ковалёва — фигуранта дела о госизмене сотрудника ЦНИИмаша Виктора Кудрявцева.

Общество На Кубани судью возмутила картинка на конверте с материалами дела Судья арбитражного суда Краснодарского края Андрей Гарбовский попросил дать пояснения участника судебного процесса, приславшего в суд документы в конверте с изображением картины "Сдирание кожи с продажного судьи", следует из опубликованного определения суда.

Авто Kia впервые официально показала кроссовер Kia XCeed Компания Kia опубликовала первое официальное фото нового внедорожного хэтчбека Kia Xceed.

Игры В Ubisoft Store началась распродажа в честь E3 2019 Ubisoft запустила распродажу в магазине Uplay, приуроченную к старту E3 2019.

Шоу-бизнес Жена Хабенского показала фото подросшей дочери На одном из снимков Литвинова держит подросшую дочку на руках. Хабенский тоже позировал для фото с шариком.

Политика Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.

Общество Пять требований гаишника, которые водители имеют право игнорировать Пройти в патрульный автомобиль Пункт 93.3 Приказа МВД № 664 допускает, что сотрудник ГИБДД имеет право предложить автовладельцу занять место в патрульной машине, либо пройти в служебное помещение, когда его участие необходимо для оформления процессуальных документов.

Политика Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Политика Лавров назвал условия проведения встречи Путина и Зеленского Лавров говорит, что «даже не понял, о каких переговорах идет речь», потому что переговоры о Донбассе в рамках Контактной группы и «нормандского формата» в Москве не считают переговорами с Россией.

Общество Мэр Омска упала в грязь во время инспекции Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.

Происшествия В Дагестане самодельный мост рухнул вместе с автомобилями В дагестанском селе Бежта обвалился самодельный мост, пострадали несколько припаркованных на нем автомобилей.

Происшествия Врач избил пациента батоном колбасы Румынский медик избил находившегося без сознания пациента батоном колбасы и отругал за пьянство, сообщает Daily Mail.