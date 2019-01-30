Экономика

Глава Apple пообещал снизить цены на iPhoneREGNUM 01:43

Apple снизит цены на iPhone в ряде стран, где национальные валюты пережили серьезное ослабление к доллару. Об этом заявил глава компании Тим Кук в интервью агентству Reuters.
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Тим Кук
Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на них год назад, в надежде помочь нашим продажам в этих регионах.
— Тим КукВедомости 01:46
с чего всё началось
Кук не уточнил, о каких именно странах идет речь, но, по данным агентства Reuters
, представители компании ранее включали в этот список в том числе Россию, Турцию и Бразилию.
НТВ00:32

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Тим Кук
генеральный директор Apple, пришёл в компанию в марте 1998 года. Был назначен гендиректором после отставки Стива Джобса 24 августа 2011 года.
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