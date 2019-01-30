Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhoneРБК 01:48

с чего всё началось

Мы решили вернуться к таким ценам на iPhone, которые были бы соразмерны местным ценам на них год назад, в надежде помочь нашим продажам в этих регионах.

Apple намерена снизить цены на некоторые флагманские модели iPhone, это произойдет второй раз за 12 лет существования смартфона. Речь идет о стоимости iPhone в странах, где национальная валюта значительно снизилась по отношению к американскому доллару.

Глава Apple объявил о решении снизить цены на iPhone

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