Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой
Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женойREGNUMвчера в 11:06
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос. Соответствующее сообщение Безос опубликовал сегодня, 9 января, на своей странице в сети микроблогов Twitter. Брак четы Безос продлился 25 лет — они поженились в 1993 году.
REGNUMвчера в 11:06
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Мы решили развестись и продолжить жить, оставшись друзьями. У нас была прекрасная жизнь, как у женатой пары, а впереди у нас прекрасное будущее, как у родителей, друзей, партнеров в различных проектах... Названия могут быть разными, но мы останемся семьей и настоящими друзьями.
— Джефф Безос, американский предпринимательRambler News Service 03:22
с чего всё началось
Основатель онлайн-ретейлера Amazon, лидер глобального списка Forbes Джефф Безос (состояние по данным счетчика Forbes Real Time — $136,8 млрд) объявил о разводе со своей женой Маккензи.Forbesвчера в 11:28
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Происшествия
Опубликовано видео затопления Тушинского тоннеля
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Политика
В Би-би-си ответили на претензии Роскомнадзора
В британской телерадиовещательной организации Би-би-си прокомментировали заявление Роскомнадзора об обнаружении материалов, транслирующих «идеологические установки» международных террористических организаций.
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Политика
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Москва откажется компенсировать Минску потери от налогового маневра в нефтянке, она может потерять своего союзника.
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Политика
Производитель МС-21 признал проблемы выпуска самолета из-за санкций
Как пишет «Коммерсантъ», это, а также включение в санкционные списки структуры «Ростеха» АО «ОНПП "Технология" имени Ромашина» стало причиной прекращения поставок композитных материалов из Японии и США для производства крыла нового самолета.
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Павел Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP, следует из материалов британского государственного реестра юридических лиц.
Обновлено в 10:47
Гаджеты
Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 7
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Николас Мадуро вступил в должность президента Венесуэлы на 2019–2025 годы, инаугурация транслируется в его Twitter.
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Ракетный эсминец США вошел в Балтийское море
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Обновлено в 09:58
Политика
NBC: образцы стены Трампа распилили обычной пилой
Министерство внутренней безопасности протестировало образцы стальных реек, из которых планируется построить стену на границе с Мексикой, и выяснило, что их можно распилить обычной пилой.
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Обновлено в 10:39
Хоккей
«Коламбус» отстранил Бобровского на один матч
Руководство клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Коламбус Блю Джекетс" приняло решение отстранить голкипера команды россиянина Сергея Бобровского на один матч в связи с внутренним инцидентом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 11:55
Спорт
Витоцци выиграла спринт на четвертом этапе КМ по биатлону
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Спорт
Колобков: WADA признало работу РУСАДА отвечающей всем требованиям
«20 декабря WADA завершило мониторинг работы РУСАДА и признало её положительной и отвечающей всем требованиям», — заявил Колобков.
Обновлено в 11:22
Происшествия
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Поступление воды в Тушинский тоннель удалось прекратить, говорится в поступившем в РБК сообщении ФГБУ «Канал имени Москвы» (оператор канала, где произошел провал грунта, приведший к затоплению).
Обновлено в 09:34
Политика
«Би-би-си» ответила на обвинения в нарушении законодательства России
Британская телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" ответила на претензии Роскомнадзора, связанные с нарушением закона о СМИ России.
Обновлено в 12:32
Экономика
В России вырос размер надбавки к пенсии по возрасту
В России с января этого года увеличился размер пенсионной надбавки для людей старше 80 лет. На данный момент он составляет 5334 рубля.
Обновлено в 07:09
Космос
При работе над российским конкурентом Hubble украли почти 30 миллионов
Базовым элементом космического комплекса должен был стать телескоп Т-170М, над созданием которого работают Научно-производственное объединение имени Лавочкина и Институт астрономии РАН.
Обновлено в 07:12
Армия и оружие
Помпео заявил о готовности США к новым боевым действиям в Сирии
В случае необходимости США готовы к новым боевым действиям в Сирии, но в Вашингтоне надеются, что до этого не дойдет, заявил госсекретарь Майк Помпео в Американском университете в Каире, видеозапись выступления опубликована на сайте Госдепа США.
Обновлено в 10:54
Экономика
Инфляция в России по итогам 2018 года составила 4,3%
Ранее статслужба предварительно оценила инфляцию за прошедший год в 4,2%. Рост цен за декабрь 2018 года составил 0,8% по отношению к ноябрю.
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Финансы
Банк России переложился из доллара в юани и евро
За июль 2017 — июнь 2018 года доля активов в долларах США из-за объявленного властями РФ ухода от американской валюты снизилась вдвое — с 43,7% до 21,9%, а доля активов в китайских юанях и в евро — пропорционально выросла.
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Происшествия
Павленского судят за поджог банка на площади Бастилии
Обновлено в 08:11
Политика
Рогозин связал дело Кудрявцева с «инфантильной открытостью» ученых
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в интервью РБК впервые прокомментировал арест ученого из Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИмаш) Виктора Кудрявцева и заявил, что не рассматривает возможность личного поручительства за него.
Обновлено в 00:00
Экономика
В РФ вступили в силу новые тарифы ОСАГО
Для людей, которые владеют мотоциклами или мотороллерами, верхняя граница тарифного коридора снизилась на 10,9%. Кроме того, верхняя граница тарифа для машин юридических лиц снизилась на 5,7%, до 2058-2911 рублей.
Обновлено вчера в 01:37
Общество
Богатейший человек в мире Джефф Безос решил развестись с женой
Самый богатый человек в мире, основатель Amazon Джефф Безос объявил о разводе со своей супругой Маккензи Безос.
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Посетителя ресторана обстреляли и похитили в Москве
Неизвестные похитили одного из посетителей ресторана на проспекте Мира в Москве. Об этом сообщают источники «Интерфакса», ТАСС и Mash.
Обновлено в 11:03
Армия и оружие
В Минобороны отреагировали на сообщения о гибели российского спутника
В воздушно-космических силах России подтвердили, что спутник "Космос-2430" 5 января сгорел в атмосфере. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:32
Гаджеты
Samsung официально огласила дату презентации Galaxy S10
Обновлено в 10:22
Общество
Российским школьникам могут запретить приносить еду из дома
Роспотребнадзор создал новые санитарные правила для российских школ, согласно которым школьникам запретят приносить еду, приготовленную дома.
Обновлено в 08:06