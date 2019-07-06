Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женойКоммерсантъ вчера в 22:46
Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22-е месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg.
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Футбол
Мак и Джорджевич могут перейти из «Зенита» в «Рубин»
Игроки петербургского "Зенита" Роберт Мак и Лука Джорджевич могут перейти в казанский "Рубин", сообщает "Бизнес Online".
Обновлено в 06:02
Политика
Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»
Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие
Минобороны усилит группировку в подтопленных районах Иркутской области
В Минобороны приняли решение усилить группировку вооруженных сил, работающую над устранением последствий паводка в Иркутской области.
Обновлено в 05:52
Футбол
ФКСБ лишен победы в КЕЧ и 21 чемпионства в Румынии
В 2017 году наиболее титулованный клуб страны "Стяуа" в связи с конфликтом интересов сменил название на ФКСБ и стал правопреемником всех завоеванных трофеев.
Обновлено в 06:21
Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева
Обновлено в 05:57
Происшествия
Перевернувшийся в Чёрном море катер был перегружен почти в пять раз
Катер, опрокинувшийся в Чёрном море у посёлка Джубга, был перегружен почти в пять раз, сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 04:48
Общество
В Госдуме предложили увеличить число бюджетных мест в вузах на 25%
Член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру науки и высшего образования Михаилу Котюкову предложение об увеличении на 25% количества бюджетных мест в российских высших учебных заведениях.
Обновлено вчера в 23:31
Шоу-бизнес
Разин сообщил о звонке Пугачёвой в РЖД после скандала
По моим сведениям, избежать увольнения начальник Рижского вокзала смог только благодаря звонку Аллы Борисовны и. о. директора Железнодорожных вокзалов РЖД Кравцову Константину Константиновичу, — написал он на своей странице в Instagram.
Обновлено в 05:22
Футбол
Женская сборная России вышла в финал Кубка Европы по пляжному футболу
Женская сборная России по пляжному футболу одержала победу над командой Нидерландов во втором матче Кубка Европы и вышла в финал турнира, который проходит в португальском Назаре.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие
Финальная стадия испытаний комплекса «Сармат» начнется в конце 2020 года
Завершающая стадия испытаний комплекса "Сармат" начнется в конце 2020 года, сообщил журналистам в Красноярске гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 05:31
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Появилось видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выложил ролик, на кадрах которого запечатлены перевозка и выпуск первой партии косаток и белух в Охотское море, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 03:48
Политика
Дональд Трамп: США могут подвергнуться нападению НЛО
«Были люди, которые говорили, что они что-то видели», - ответил президент США на вопрос журналиста Fox News, касающийся появившейся в мае информации о столкновении американской авиации с армадой НЛО.
Обновлено в 05:21
Происшествия
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева
«Шереметьево Хэндлинг» возглавит Александра Яковлева В разгар высокого летнего сезона Международный аэропорт Шереметьево (МАШ) поменял почти весь менеджмент дочерней компании «Шереметьево Хэндлинг», отвечающей за работу с багажом.
Обновлено вчера в 18:08
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Политика
Иран пригрозил задержать британское судно в ответ на захват танкера
Председатель совета целесообразности Ирана Мохсен Резаи считает, что если Великобритания не отпустит задержанный в Гибралтаре танкер, Тегерану необходимо в ответ задержать один из британских кораблей.
Обновлено вчера в 07:37
Происшествия
Еще одно мощное землетрясение произошло в Калифорнии
Еще одно мощное землетрясение произошло в американском штате Калифорния.
Обновлено в 00:22
Политика
В США представили Концепцию по противодействию Кремлю
Директор Агентства США по международному развитию (USAID) Марк Грин в четверг представил в Париже документ под названием "Концепция по противодействию злонамеренному влиянию Кремля" (Countering Malign Kremlin Influence).
Обновлено вчера в 23:40
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Общество
Эмиграция не поможет молодежи самореализоваться, считает Кириенко
Пятый всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" начал работу в пятницу.
Обновлено в 06:54
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова присоединилась к челленджу с бутылочными крышками
Анастасия Волочкова успешно справилась с флешмобом, суть которого как раз и состоит в том, чтобы открутить ударом ноги крышку с бутылки, которая должна остаться на месте.
Обновлено в 05:39
Футбол
«ПСЖ» предложил Неймара «Реалу»
Французский "Пари Сен-Жермен" предложил мадридскому "Реалу" купить нападающего Неймара, сообщает Marca.
Обновлено в 04:40
Авто
В РФ в новой комплектации доступен кроссовер Kia Sportage
В России стартовали продажи кроссовера KIA Sportage в новой комплектации - она получила название Luxe+ и будет занимать место между версиями Luxe и Prestige.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Глафира Тарханова поразила поклонников смелым образом
Слегка менялся только их цвет или оттенок. И тут актриса решила по-настоящему удивить своих поклонников.
Обновлено в 00:00