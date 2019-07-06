Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женойКоммерсантъ вчера в 22:46

Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22-е месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg.
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Богатейший человек мира развелся с женой

Вести.Ruвчера в 21:32

Безос официально развелся с женой и оставил ей 4% Amazon

РБКвчера в 22:28

СМИ: суд официально оформил развод главы Amazon с супругой

ТАССвчера в 22:09

Владелец Amazon развелся

Интерфаксвчера в 22:59

Джефф Безос официально стал холостяком

Газета.Ruвчера в 21:33

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Коммерсантъвчера в 22:46

Самый богатый человек в мире развелся с женой

РИА Новостивчера в 21:30
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 08:31, Вашингтон
Политика

В ОБСЕ обвинили Россию в приостановке ДРСМД

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ включил в резолюцию, которой призывает США и РФ урегулировать связанные с ДРСМД разногласия путём переговоров и воздержаться от разработки ракетных комплексов, поправку, перекладывающую ответственность за приостановку договора на РФ.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

Подозреваемый в экстремизме задержан в Челябинской области

Сотрудники центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Челябинской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали мужчину, подозреваемого в экстремизме.
Обновлено в 07:22
Теннис

Нисикори вышел в четвертый раунд Уимблдона

Обновлено в 08:17
Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Солистка группы «Лицей» показала соблазнительные формы

Солистка группы "Лицей" показала соблазнительные формы Анастасия Макаревич снялась в купальнике.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Татарстанцам необходимо выбрать: соцпакет или денежную компенсацию

Выбрав денежную компенсацию, стоит помнить, что как только состояние ухудшается, болезнь требует длительного лечения и множества лекарств, денежной компенсации становится недостаточно.
Обновлено 03 июля в 07:41
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

Обновлено в 07:43
Космос

Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане

По словам Верховского, в случае аварии ракеты-носителя экипаж "Федерации" приводнится в Тихом океане.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Происшествия

Пропавшую 14-летнюю школьницу нашли убитой и изнасилованной

На Украине нашли тело 14-летней школьницы, которая пропала неделю назад, сообщили в Национальной полиции Украины.
Обновлено в 08:00
Политика

Кириенко рассказал о 76-летнем финалисте проекта «Цифровой прорыв»

Возраст одного из финалистов проекта "Цифровой прорыв", реализуемого автономной некоммерческой организацией (АНО) "Россия - страна возможностей", составил 76 лет.
Обновлено в 06:28
Происшествия

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 07:30
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении

«Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.
Обновлено вчера в 15:19
Авто

Renault Megane RS Trophy-R стал самым быстрым автомобилем Нюрбургринга

Ранее титул самого быстрого автомобиля "Северной петли" принадлежал Honda Civic Type R, проехавшего 20,6-километровую трассу за 7 минут 43,8 секунды.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Футбол

«Ювентус» может перехватить Лукаку у «Интера»

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку оказался в сфере интересов "Ювентуса".
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Общество

The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА

Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Происшествия

Семилетняя девочка попала в реанимацию после избиения в Ингушетии

Семилетняя девочка попала в реанимацию после жестокого избиения, следственные органы Ингушетии начали расследование уголовного дела о нанесении телесных повреждений ребенку.
Обновлено 04 июля в 22:27
Происшествия

Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве

Шестеро сотрудников ФСБ России, среди которых сотрудники спецподразделения "Альфа", группы спецназназа "Вымпел" и два офицера управления "К" ФСБ России, задержаны в Москве, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
Обновлено вчера в 07:23
Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест Воробьева

Обновлено в 05:57
Политика

Зеленский заявил, что готов выполнять минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов полностью выполнять все положения, обозначенные в минских договорённостях.
Обновлено вчера в 18:56
Шоу-бизнес

Рудковская заявила об изгнании полтергейста из дома Плющенко

Для изгнания потусторонних сил пришлось вызвать православного батюшку.
Обновлено в 07:47
Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Политика

Французский эксперт призвал Еврокомиссию поддержать «Северный поток-2»

Улучшить ситуацию может и трубопровод «Северный поток-2», уверен Кошар.
Обновлено в 02:39
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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