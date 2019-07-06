Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женойКоммерсантъ вчера в 22:46
Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22-е месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg.
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Баскетбол
Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»
Обновлено в 02:10
Музыка
Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»
Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия
В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова
В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем».
Обновлено в 03:17
Происшествия
Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики
Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия
Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии
Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Происшествия
Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы
На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.
Обновлено в 02:50
Политика
Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»
Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Происшествия
В Черном море перевернулось судно с туристами
Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие
На учениях «Гаруда-VI» французский лётчик пилотировал Су-30МКИ
Командование ВВС Индии сообщает о ходе франко-индийских военных учений «Гаруда-VI». Они проходят на авиабазе Мон-де-Марсан (Франция).
Обновлено вчера в 08:21
Футбол
Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант
Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП
Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Спорт
В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Политика
Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии
Обновлено в 02:17
Происшествия
Мужа Луизы Хайруллиной проверят на причастность к краже
Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты
Apple троллит Google за отношение к данным пользователей
Компания Apple разместила рекламный щит про свою политику конфиденциальности напротив дочерней компании Google Sidewalk Labs в Торонто, пишет издание Business Insider со ссылкой на CTV News Toronto.
Обновлено вчера в 08:04
Авто
Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам
Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки
Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
На юго-востоке Москвы загорелось общежитие
Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество
Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся
Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Политика
Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья
Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд
Обновлено вчера в 23:01
Происшествия
В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими
Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Космос
Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел
Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.
Обновлено вчера в 11:55
Политика
В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»
«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие
Видео: замминистра обороны осмотрел с вертолета район паводка в Иркутской области
Помимо прочего, замминистра обороны РФ осмотрел район паводка с вертолета.
Обновлено в 00:08
Общество
Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете
Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес
СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы
Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Происшествия
Тела погибших подводников доставили в Петербург
Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 09:01