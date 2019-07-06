Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22-е месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg.

Музыка Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста» Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.

Происшествия В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем».

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Происшествия Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.

Политика Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2» Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.

Происшествия В Черном море перевернулось судно с туристами Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

Армия и оружие На учениях «Гаруда-VI» французский лётчик пилотировал Су-30МКИ Командование ВВС Индии сообщает о ходе франко-индийских военных учений «Гаруда-VI». Они проходят на авиабазе Мон-де-Марсан (Франция).

Футбол Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.

Происшествия Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.

Политика Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.

Спорт В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.

Гаджеты Apple троллит Google за отношение к данным пользователей Компания Apple разместила рекламный щит про свою политику конфиденциальности напротив дочерней компании Google Sidewalk Labs в Торонто, пишет издание Business Insider со ссылкой на CTV News Toronto.

Авто Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.

Общество Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.

Происшествия На юго-востоке Москвы загорелось общежитие Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Общество Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).

Политика Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.

Происшествия В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.

Космос Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.

Политика В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля» «CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.

Общество Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.

Шоу-бизнес СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).