Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женойКоммерсантъ вчера в 22:46

Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22-е месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg.
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Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Коммерсантъвчера в 22:46

Безос официально развелся с женой и оставил ей 4% Amazon

РБКвчера в 22:28

Богатейший человек мира развелся с женой

Вести.Ruвчера в 21:32

Владелец Amazon развелся

Интерфаксвчера в 22:59

Джефф Безос официально стал холостяком

Газета.Ruвчера в 21:33

СМИ: суд официально оформил развод главы Amazon с супругой

ТАССвчера в 22:09

Самый богатый человек в мире развелся с женой

РИА Новостивчера в 21:30
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Баскетбол

Леонард планирует подписать контракт с «Клипперс»

Обновлено в 02:10
Музыка

Группа «На-На» презентовала клип «Считаю медленно до ста»

Одной из последних песен группы стала «Считаю медленно до ста». Композиция сочетает в себе элементы клубной и поп-музыки.
Обновлено вчера в 14:30
Происшествия

В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем».
Обновлено в 03:17
Происшествия

Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики

Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Обломки ракеты «Союз-2» нашли в Якутии

Пресс-служба Министерства экологии Якутии сообщила, что два фрагмента ракеты-носителя «Союз-2», запущенной 5 июля, обнаружены в Вилюйском и Алданском районах республики.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Два человека погибли в ДТП с участием четырех машин на востоке Москвы

На месте происшествия работают инспекторы ДПС, перекрыты две из трех полос движения.
Обновлено в 02:50
Политика

Во Франции призвали ЕК поддержать «Северный поток-2»

Во Франции потребовали, чтобы власти страны договорились с российской и украинской сторонами по "Северному потоку - 2". Об этом сказал экс-глава департамента по связям с правительственными структурами BNP Paribas Себастьян Кошар, пишет L.
Обновлено в 03:37
Происшествия

В Черном море перевернулось судно с туристами

Прогулочный катамаран перевернулся в акватории Черного моря вблизи Джубги (Краснодарский край), сообщили «Интерфакс», ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 12:49
Армия и оружие

На учениях «Гаруда-VI» французский лётчик пилотировал Су-30МКИ

Командование ВВС Индии сообщает о ходе франко-индийских военных учений «Гаруда-VI». Они проходят на авиабазе Мон-де-Марсан (Франция).
Обновлено вчера в 08:21
Футбол

Ловчев считает, что Кокорин и Мамаев погубили свой футбольный талант

Известный эксперт Евгений Ловчев заявил, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев погубили свой талант игроков.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Автомобиль упал в Яузу в центре Москвы после ДТП

Автомобиль упал в реку Яузу на Николоямской набережной в Москве, спасены два человека.
Обновлено в 02:13
Политика

Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено вчера в 16:05
Спорт

В новой произвольной программе Загитова предстанет в образе Клеопатры

Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз рассказал о новой произвольной программе олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая в сезоне-2019/20 предстанет в образе Клеопатры.
Обновлено вчера в 17:28
Политика

Звезду КВН выдвинут в сенаторы от Калмыкии

Обновлено в 02:17
Армия и оружие

ДНР: Украинские военные обстреляли из минометов детскую площадку

Обновлено в 03:14
Происшествия

Мужа Луизы Хайруллиной проверят на причастность к краже

Обновлено вчера в 21:01
Гаджеты

Apple троллит Google за отношение к данным пользователей

Компания Apple разместила рекламный щит про свою политику конфиденциальности напротив дочерней компании Google Sidewalk Labs в Торонто, пишет издание Business Insider со ссылкой на CTV News Toronto.
Обновлено вчера в 08:04
Авто

Первые «ГАЗель Next» с новым мотором Volkswagen отправились к дилерам

Как сообщили в «Луидоре», цены на новую версию «ГАЗель Next» с 2,0-литровым турбодизелем Volkswagen начинаются от 1 145 000 рублей.
Обновлено вчера в 23:15
Общество

Платье с секретом: в наряде Мелании Трамп увидели тайные знаки

Несмотря на множество одобрительных комментариев в адрес супруги президента, нашлись и те, кто увидел в нем некие тайные послания и символы.
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия

На юго-востоке Москвы загорелось общежитие

Пожар произошел в общежитии на улице Окской на юго-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Обновлено в 03:17
Общество

Росстат назвал регионы, где чаще всего разводятся

Рекордсменом по количеству разводов стала Сахалинская область – 5,1 на 1000 человек населения. Второе место заняла Республика Карелия (4,6).
Обновлено в 02:48
Политика

Мутко потребовал пересмотреть генпланы городов Приангарья

Вице-премьер России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко в ходе заседания правительственной комиссии по ситуации с паводками в Приангарье потребовал пересмотреть генпланы городов Иркутской области.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Власти США потребовали изъять у наркобарона Коротышки $12,7 млрд

Обновлено вчера в 23:01
Происшествия

В Якутске спасатели нашли в реке машину с двумя погибшими

Спасатели-водолазы обнаружили в реке в Якутске машину с двумя погибшими, полиция устанавливает их личности, сообщает пресс-служба ГУМЧС России по республике.
Обновлено в 02:25
Космос

Швейцарцы создали «планетопрыг» для исследования небесных тел

Чтобы упростить исследование труднодоступных мест на небесных телах, сотрудники Швейцарской высшей технической школы решили вовсе отказаться от колес.
Обновлено вчера в 11:55
Политика

В США представили концепцию противодействия «пагубному влиянию Кремля»

«CMKI является продолжением формирования ответа на злонамеренное влияние Кремля через создание условий для экономической и демократической устойчивости стран, на которые направлены действия, и через работу, которая будет нацелена против попыток Кремля подорвать работу ряда институтов», — отмечается в концепции.
Обновлено вчера в 18:29
Армия и оружие

Видео: замминистра обороны осмотрел с вертолета район паводка в Иркутской области

Помимо прочего, замминистра обороны РФ осмотрел район паводка с вертолета.
Обновлено в 00:08
Общество

Конюхов возобновил полет в Крым на экспериментальном самолете

Российский путешественник Федор Конюхов продолжил полет в Крым на экспериментальном самолете, оборудованном солнечными батареями, сообщил сын путешественника Оскар Конюхов.
Обновлено в 01:47
Шоу-бизнес

СМИ узнали, сколько получают Галкин, Петросян и другие юмористы

Выступление Галкина на частном корпоративе обойдется гостям в 50 тысяч евро (свыше трех с половиной миллионов рублей).
Обновлено в 01:45
Происшествия

Тела погибших подводников доставили в Петербург

Тела подводников, погибших в результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море, доставили в Санкт-Петербург, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в транспортных структурах Северо- Западного федерального округа.
Обновлено вчера в 09:01
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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