Общество

Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женойКоммерсантъ 22:46

Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22-е месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg.
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Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой

Коммерсантъ22:46

Глава Amazon Джефф Безос развелся с женой

РИА Новости21:30

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Газета.Ru21:33

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Вести.Ru21:32

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РБК22:28
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
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Джефф Безос
Американский предприниматель
Американский предприниматель, глава и основатель интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $135,6 млрд.
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