Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женойКоммерсантъ 22:46
Развод дает начало для разделения имущества. В частности, Джефф Безос передаст бывшей супруге 19,7 млн акций (4%) компании Amazon, которые оцениваются в $38,3 млрд. После этого Маккензи Безос окажется на 22-е месте в рейтинге самых богатых людей по версии Bloomberg.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 23:19, Вашингтон
Шоу-бизнес
Галкин получает в пять раз больше Петросяна, пишут СМИ
Обновлено в 19:26
Политика
Военнослужащим и правоохранителям повысят зарплаты
Документ опубликован на сайте кабмина.С 1 октября 2019 Оклады будут повышены по должностям и званиям военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противопожарной службы, таможенных органов.
Обновлено в 08:26
Политика
Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности выполнять Минские соглашения.
Обновлено в 16:05
Политика
Опрос предрек Джонсону громкую победу на выборах британского премьера
Бывший глава британского МИДа Борис Джонсон движется к громкой победе на выборах лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного Королевства.
Обновлено в 20:40
Музыка
Амстердам отказался от проведения «Евровидения-2020»
Амстердам отказывается принимать у себя международный песенный конкурс «Евровидение» в следующем году, заявила в в открытом письме мэр столицы Нидерландов Фемке Халсема.
Обновлено в 07:16
Шоу-бизнес
Семенович «по просьбе мужчин» показала себя в купальнике
Ради поклонников-мужчин Семенович устроила импровизированную пляжную фотосессию.
Обновлено в 15:00
Энергетика
«Транснефть» опровергла приостановку импорта нефти по «Дружбе»
Советник президента «Транснефти» Игорь Демин заявил, что польский и немецкий операторы трубопроводной системы «Дружба» принимают российскую нефть в соответствии с графиком.
Обновлено в 15:55
Происшествия
Арестованный офицер ФСБ оказался внуком генерала госбезопасности
Знакомый с ходом расследования источник проинформировал о том, что среди задержанных сотрудников ФСБ России есть внук генерала госбезопасности и преподавателя Академии ФСБ.
Обновлено в 18:06
Космос
На Марсе начался новый «сезон бурь»
Обновлено вчера в 16:50
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Общество
Депутат Госдумы предложил увеличить число бюджетных мест в вузах
Число бюджетных мест в российских вузах следует увеличить на четверть, считает член комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Обновлено в 22:49
Общество
Общежитие или съемная квартира: во сколько обойдется иногороднему студенту жилье в Ростове
Три года университетской жизни Леша Санин провел на чемоданах. Успел пожить и в съемной квартире, и даже в нескольких общежитиях.
Обновлено в 15:21
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Политика
Путин посмертно наградил моряков-подводников
Обновлено в 05:29
Здоровье
В России вырос спрос на сердечно-сосудистые препараты
Продажи лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний поднялись в России.
Обновлено в 13:21
Политика
Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю
«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Общество
В Словении представили деревянную статую Меланьи Трамп
Деревянную статую первой леди США Меланьи Трамп в пятницу показали в рамках выставки рядом с ее родным городом Севница в Словении, сообщает организатор мероприятия галерея Match.
Обновлено в 19:48
Политика
В День Независимости США мир увидел жалкий парад в Вашингтоне
В Вашингтоне в День Независимости состоялся обещанный президентом США военный парад, первый за последние 27 лет.
Обновлено в 04:49
Политика
Партия Порошенко подготовила петицию в ПАСЕ против возвращения России
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» подготовила петицию в Парламентскую Ассамблею Совета Европы против возвращения делегации России в ПАСЕ.
Обновлено в 19:46
Игры
Bandai Namco показала трейлер и скриншоты Blue Protocol
Обновлено в 13:32
Энергетика
Британский суд арестовал дивиденды Газпрома по иску Украины
Суд Великобритании принял решение заморозить выплату компании «Газпром» дивиденды Nord Stream в размере 145 млн долларов США, сообщает национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины».
Обновлено в 07:12
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева: «Не понимаю, как можно уставать от роли матери»
Кто-то отметил, что артистка стала еще стройнее, чем до родов, и светится от счастья, другие назвали Савельеву усталой и измотанной.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Избитую в Ингушетии девочку доставили в Москву
Обновлено в 15:21